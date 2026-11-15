[속보] 궁지 몰린 최민희의 '역공'..."'헤깔린' 발언은 죄송하나, '반분신 비밀연합 논란' 진상규명해야"

최근 당원 간담회 비공개 발언 녹취 공개와 기자들을 향한 '하이에나떼' 막말 등으로 논란의 중심에 선 최민희 민주당 최고위원이 "신천지 반분신 비밀연합 논란과 저의 잘못은 별개"라며 당에 진상 규명과 책임질 것을 요구했다.

최 최고위원은 15일 자신의 페이스북에 '신천지 3자 비밀연합 논란은 더 덮고 갈 수 없게 됐습니다'며 '친석계'를 겨냥했다.

'반분신 비밀연합'은 '반명(반이재명)·분열주의·신천지' 세력이 비밀리에 연합해 민주당 당원에 조직적으로 집단 가입하고 전당대회에 개입했다는 의혹으로 김민석 대표 등 당권파들이 '친청계'를 비판해 온 핵심 논란이다. 김 대표는 최근 '3자 비밀 연합의 증거가 없다'면서 사과한 바 있다. 이에 대해 최 최고위원 등 친청계는 김 대표 등에게 '진상 조사'를 요구하고 있다.

최 최고위원은 자신의 발언을 둘러싼 논란에 대해 "저의 기억착오와 헤깔린(헷갈린의 오타) 발언으로 대통령님께 누를 끼쳤다. 당원님들과 지지자님들께도 상심을 끼쳐 드렸다. 다시 한 번 깊이 사죄드린다. 당원 간 갈등을 해소하고자 한 모임이 녹음되고 유출되리라곤 생각지 못했다. 이 또한 제 잘못"이라고 했다.

최 최고위원은 그러나 "신천지 반분신 비밀연합 논란과 저의 잘못은 별개다. 제가 비공개 당원방에 늘 올린 기조대로 먼저 진상규명을 위해 TF 보고서 전체를 공개하고 우려되는 모든 점들에 대해 공개 확인해야 한다"고 요구했다.

최 최고위원은 "그동안 민주당은 어떤 사안에서든 진상규명과 책임을 요구해왔다. 반분신 3자 비밀연합에 대해서도 똑같은 기조로 처리해야 한다"고 주장했다.

▲더불어민주당 최민희 최고위원이 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스