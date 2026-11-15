대구 달서구 와룡라이온스클럽, 취약계층에 사랑의 물품 기탁

▲국제라이온스협회 356-A지구 제7지역 와룡라이온스클럽이 대구달서구청에 김치 220박스와 달서상인스마트팜 체험권 등 450만 원 상당 후원품을 기탁하고 있다ⓒ대구달서구

대구 달서구는 최근 국제라이온스협회 356-A지구 제7지역 와룡라이온스클럽으로부터 김치 220박스와 달서상인스마트팜 체험권 등 450만 원 상당의 후원품을 기탁받았다고 15일 밝혔다.

이번 기탁은 겨울철을 앞두고 경제적 어려움과 돌봄 공백 등으로 생활에 어려움을 겪는 이웃들에게 실질적인 도움을 전하기 위해 마련됐으며, 후원품은 관내 독거노인과 장애인 등 취약계층 가구에 전달될 예정이다.

특히 김치 나눔과 함께 스마트팜 체험권을 기탁해 먹거리 지원을 넘어 지역 내 다양한 체험 기회까지 제공한다는 점에서 의미를 더했다.

와룡라이온스클럽은 평소에도 지역사회 소외계층을 위한 나눔과 봉사활동을 꾸준히 이어오며 지역 공동체의 온기를 더하고 있다.

이동현 와룡라이온스클럽 회장은 “경기 침체와 추워지는 날씨로 어려움을 겪는 이웃들에게 회원들의 작은 정성이 조금이나마 위로와 힘이 되길 바란다”며, “앞으로도 봉사정신을 바탕으로 지역사회와 함께 호흡하며 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

김용판 달서구청장은 “어려운 이웃들을 잊지 않고 따뜻한 손길을 내밀어 주신 와룡라이온스클럽 회원들에게 깊이 감사드린다”며, “기탁해 주신 소중한 후원품은 꼭 필요한 가정에 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

이번 후원은 지역사회의 어려움을 민간단체가 함께 나누고 보듬는 공동체 나눔의 가치를 보여주며, 겨울을 앞둔 취약계층에 따뜻한 위로가 될 것으로 기대된다.