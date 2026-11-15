성주군, 수도권 관광객 공략 나섰다...경북 중서부권 공동 관광 홍보

▲성주군이 15일 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 ‘메가쇼2026 시즌2·트래블쇼’에 참가하고 있다ⓒ성주군

경북 성주군이 수도권 관광객 유치를 위해 인근 시·군과 손잡고 공동 관광 홍보에 나섰다.

성주군은 지난 12일부터 15일까지 4일간 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 ‘메가쇼2026 시즌2·트래블쇼’에 참가해 경북 중서부권 공동 관광 홍보부스를 운영했다.

이번 박람회는 수도권 관람객들에게 경북 중서부권의 다양한 관광자원과 여행 정보를 알리고 지역 관광 활성화를 도모하기 위해 마련됐으며, 성주군은 김천·구미·경산·영천·고령·청도·칠곡 등 7개 시·군과 공동으로 참여해 ‘거기가 어딥니까? 경북 중서부권!’을 슬로건으로 내걸고, 복잡한 도심을 벗어나 가을의 여유를 즐길 수 있는 지역별 숨은 명소와 특색 있는 여행지를 집중적으로 소개한다.

홍보부스는 6개 부스 규모의 개방형 구조로 조성해 관람객들의 접근성과 현장 소통을 높였다. 특히 중서부권 주요 관광지를 실사 이미지와 일러스트를 결합한 그래픽으로 표현해 각 지역의 관광자원을 한눈에 살펴볼 수 있도록 구성했다.

관람객 참여를 유도하는 체험 행사도 마련했으며, 전통 액막이 명태에서 착안한 ‘행복 기원 물고기 꾸미기 체험’을 매일 선착순으로 진행한다. 이는 개업이나 이사 등 새로운 출발을 축하하고 행복을 기원하는 의미를 담아 가족 단위 관람객들의 관심을 끌 것으로 기대된다.

▲성주군이 15일 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 ‘메가쇼2026 시즌2·트래블쇼’에 참가하고 있다ⓒ성주군

성주군은 이번 박람회를 통해 수도권 잠재 관광객과 직접 만나 지역 관광자원을 알리고, 인근 시·군과의 공동 홍보를 통해 경북 중서부권을 하나의 관광권역으로 인식시키는 데 주력할 계획이다.

성주군 관광과 관계자는 “이번 메가쇼 트래블쇼 참가는 수도권 거주 잠재 관광객들에게 성주군의 매력을 직접 알릴 수 있는 좋은 기회”며, “다채로운 볼거리와 체험 이벤트를 준비한 만큼 많은 관심과 방문을 바란다”고 말했다.