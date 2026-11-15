대전시, 3회 추경안 8조 125억 편성

대전시가 기정예산보다 1096억 원 늘어난 8조 125억 원 규모의 올해 마지막 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다.
전체 규모는 기정예산 대비 1.4% 증가했으며, 일반회계 1033억 원과 특별회계 63억 원이 각각 증액됐다. 지방세 세입추계액과 국고보조금 변동분을 반영한 마무리 추경으로, 민생안정과 법정의무경비 등 필수사업에 재원을 집중했다.
지역소비 촉진을 위한 지역사랑상품권 발행에 국비 144억 원을 편성했다. 저소득층과 저출산 대응 분야는 생계급여 253억 원, 부모급여 102억 원, 첫만남이용권 58억 원, 주거급여 30억 원을 증액했다.
청년·노인 복지에는 청년부부 결혼장려금 103억 원, 어르신 무임교통 지원 47억 원, 노인장기요양의료급여부담금 30억 원, 청년월세지원 12억 원을 추가로 배정했다.
주요 현안 사업 예산도 담았다. 회덕IC 건설에 50억 원, 서울대 10개 만들기 패키지 지원과 지역인재 양성대학 지원 앵커사업에 국비 160억 원 포함 204억 원을 편성했다. 내년 준공 예정인 한국전자통신연구원 마중물플라자와 카이스트 양자팹 조성에도 각각 37억 원과 19억 원을 세웠다.
임재진 대전시 기획조정실장은 “올해 마무리 추경은 복지 등 법적경비와 필수사업에 재원을 배분했다”며 “연말연시 민생안정과 사업 추진을 위해 예산안이 확정되면 신속히 집행하겠다”고 말했다.
이번 추경안은 대전시의회 심사와 의결을 거쳐 오는 12월 15일 최종 확정된다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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