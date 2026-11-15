대전시, 3회 추경안 8조 125억 편성

▲대전시청 전경 ⓒ프레시안DB

대전시가 기정예산보다 1096억 원 늘어난 8조 125억 원 규모의 올해 마지막 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다.

​전체 규모는 기정예산 대비 1.4% 증가했으며, 일반회계 1033억 원과 특별회계 63억 원이 각각 증액됐다. 지방세 세입추계액과 국고보조금 변동분을 반영한 마무리 추경으로, 민생안정과 법정의무경비 등 필수사업에 재원을 집중했다.

​지역소비 촉진을 위한 지역사랑상품권 발행에 국비 144억 원을 편성했다. 저소득층과 저출산 대응 분야는 생계급여 253억 원, 부모급여 102억 원, 첫만남이용권 58억 원, 주거급여 30억 원을 증액했다.

​청년·노인 복지에는 청년부부 결혼장려금 103억 원, 어르신 무임교통 지원 47억 원, 노인장기요양의료급여부담금 30억 원, 청년월세지원 12억 원을 추가로 배정했다.

​주요 현안 사업 예산도 담았다. 회덕IC 건설에 50억 원, 서울대 10개 만들기 패키지 지원과 지역인재 양성대학 지원 앵커사업에 국비 160억 원 포함 204억 원을 편성했다. 내년 준공 예정인 한국전자통신연구원 마중물플라자와 카이스트 양자팹 조성에도 각각 37억 원과 19억 원을 세웠다.

​임재진 대전시 기획조정실장은 “올해 마무리 추경은 복지 등 법적경비와 필수사업에 재원을 배분했다”며 “연말연시 민생안정과 사업 추진을 위해 예산안이 확정되면 신속히 집행하겠다”고 말했다.

​이번 추경안은 대전시의회 심사와 의결을 거쳐 오는 12월 15일 최종 확정된다.