머스크, 젠슨황 비호…엔비디아, 美민주당 최우선 조사대상으로

일론 머스크 스페이스엑스(X) 최고경영자(CEO)가 중국 간첩 의심 여성과 불륜 의혹을 받고 사임한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 비호하고 나섰다. 황의 복귀를 요구하는 투자자 등 서명도 나왔지만, 민주당이 엔비디아 문제를 도널드 트럼프 미 행정부에 대한 최우선 조사 대상으로 보고 있는 상황에서 황이 받고 있는 혐의의 위중함이 무시되긴 어려워 보인다.

머스크는 14일(현지시간) 소셜미디어(SNS)를 통해 "젠슨은 엔비디아에서 훌륭하게 공급망을 관리했지만 이 중 상당수는 서면 계약이 아닌 젠슨과의 악수로 성사됐다. 젠슨 없인 그 중요한 계약 중 적어도 일부는 무산될 것"이라고 경고했다. 엔비디아 이사회는 지난 12일 황을 최고경영자에서 즉시 해임하고 최고재무책임자(CFO) 콜레트 크레스가 임시 최고경영자를 맡는다고 밝혔다.

머스크는 황 복귀를 요구하는 엔비디아 이사회를 향한 공개 서한에도 서명했다. 한국시간 15일 오후 3시9분 기준 13만6401명이 서명한 이 서한은 사실관계가 명확해지기 전까진 황이 계속 최고경영자를 맡아야 한다고 주장한다. 엔비디아 일부 투자자 및 전현직 직원들도 서명에 참여했다.

13일 <로이터> 통신은, 젠슨 황이 중국 간첩 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러)과의 관계에 대해 회사 경영진에게 거짓말로 해명했다고 이 사안에 정통한 두 소식통과 내부 서신을 인용해 보도했다. 젠슨 황은 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드 임원 출신 앨리스 황과의 관계에 대한 언론 의혹이 나오자, 팀 테터 엔비디아 법률 고문 및 앨리슨 왜건펠드 최고마케팅책임자 등에게 '일반적 사업상 관계'라고 설명했다고 한다.

황 문제가 불거지며 이달 초 주당 200달러를 상회하던 엔비디아 주가는 13일 162.85달러로 폭락한 상태다. 마땅한 후계자 없이 황의 개인 영향력에 의존했던 황의 중 첩자 연루 문제 뒤 진퇴양난에 놓였다. 황 없이 이 기업이 원활히 운영될지도 불안 요소지만, 국가안보 문제에 얽혔을 수 있는 최고경영자를 안고 가는 것 또한 위험 부담이 크다.

내년 초 양원 다수를 형성할 민주당에 이 문제는 최우선 조사 대상으로 떠오르고 있는 상황이다. <워싱턴포스트>(WP)는 황 문제는 이번 선거에서 유권자들이 제기한 도널드 트럼프 미 대통령의 경제 정책 문제, 인공지능(AI) 및 데이터센터에 대한 우려, 중국과의 경쟁 문제, 억만장자들에 대한 특혜를 한 데 모아 놓은 사건으로 "백악관에 폭발적 정치적 문제"를 야기한다고 짚었다.

하원 감독위원회 소속 민주당 스티븐 린치 의원은 엔비디아 문제가 민주당의 향후 트럼프 행정부 조사의 최우선 과제가 됐다고 설명했다. 하워드 러트닉 미 상무장관이 엔비디아 칩을 중국으로 빼돌린 혐의를 받는 회사들을 제재 대상에 올리지 않은 것, 트럼프 대통령이 황의 중 첩자 연루 혐의 보고를 받고도 이를 무시하고 그를 전용기(에어포스원)에 태워 중국에 함께 갔다는 보도, 트럼프 행정부의 엔비디아 H200 칩 중국 수출 완화 등이 국가안보 관점에서 조사 대상이 될 전망이다.

중국이 황 연루 간첩 의혹을 "기술 제재 부과 구실"로 "날조"한 이야기라며 부인하고 있는 가운데 황 문제는 다음 주로 예정된 시진핑 중국 국가주석과 트럼프 대통령 만남에서 다뤄지지 않을 것으로 전망된다. 두 정상은 중 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력회의(APEC) 계기 회담할 예정이다.

<워싱턴포스트>는 미 고위 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 시 주석과의 회담에서 황에 관한 주제를 꺼내지 않을 가능성이 높다고 전했다. 그는 "엔비디아 상황은 이번 순방에 실질적 영향을 미치지 않을 것"이라고 봤다. 트럼프 대통령도 9일 시 주석에 관련 문제를 먼저 꺼낼 생각은 없다고 밝혔다. 그는 다만 "시 주식이 내게 이 사안에 대해 물을 거라 확신한다"고 했다.

아미트 세루 미 스탠포드대 경영대학원 재무학 교수와 데이비드 라커 동 대학원 회계학 명예교수는 14일 <뉴욕타임스>(NYT) 기고에서 실리콘밸리에서 투자자들조차 "성공한 창업자들을 대체 불가능한 신비로운 천재"로 여기게 됐고 이는 "창업자를 잃으면 회사가 망한다"는 생각으로 이어져 이사회와 주주가 이들이 원하는 거의 모든 걸 줬다고 짚었다. 그러면서 "엔비디아 문제는 훨씬 더 큰 문제의 징후일 뿐이다. 실리콘밸리는 점점 소수 지배적 거물 및 투자자 통제 아래 놓이고 있다"며 "이 막강한 경영진들이 트럼프 대통령과 가까워지며 이러한 거래의 어두운 결과들이 수면 위로 올라오고 있다"고 지적했다.