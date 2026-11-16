[이상인의 골프 인사이트] 좋은 스윙에는 순서가 있다

골프 스윙을 설명할 때 자주 듣는 말이 있다. “하체부터 움직여야 한다.” 틀린 말은 아니다. 하지만 이 말을 단순하게 받아들이면 오히려 스윙이 어려워질 수 있다. 하체를 먼저 움직인다는 이유로 골반만 급하게 돌리거나, 팔은 무조건 늦게 따라와야 한다고 생각하는 경우가 있기 때문이다.

좋은 스윙에서 중요한 것은 어느 한 부위를 먼저 움직이는 동작 자체가 아니라, 몸의 각 부분이 어떤 순서와 타이밍으로 협응하는가에 있다.

스포츠 과학에서는 몸의 중심에 가까운 부위에서 시작된 움직임이 몸통과 팔, 손으로 이어지면서 각 부위의 속도가 순차적으로 나타나는 원리다. 골프에서는 골반과 몸통, 팔과 손의 움직임이 서로 연결되며 클럽의 움직임을 만들어 낸다.

풀 스윙 뿐 아니라 부분 스윙에서도 골반, 상체, 손의 움직임이 단순히 몸을 빠르게 돌리는 것 만으로 스윙이 완성되는 것이 아니라, 각 부위의 움직임이 적절한 시점에 이어지는 것이 중요하다는 의미다.

하지만, 운동 순서가 중요하다고 해서 모든 골퍼가 똑같은 모양과 타이밍으로 움직여야 하는 것은 아니다. 골반과 흉곽의 움직임 관계를 분석한 2018년 연구에서도 개인별 협응 양상에 상당한 차이가 확인됐다. 따라서 특정 프로의 동작을 그대로 따라 하거나, 골반과 어깨의 회전 차이만 크게 만드는 것이 정답이라고 말하기는 어렵다.

레슨 현장에서 내가 중요하게 보는 것도 이 부분이다. 백 스윙에서 다운 스윙으로 전환할 때 몸의 각 부분이 어떻게 연결되는지, 어느 부위가 지나치게 서두르거나 늦어지는 지를 살펴야 한다. 무조건 하체를 빨리 돌리라고 지도하는 것보다 그 사람의 신체 조건과 현재 스윙에서 무엇이 먼저 무너지는 지를 확인하는 일이 우선이다.

골프 스윙은 힘을 한꺼번에 쏟아붓는 동작이 아니다. 몸의 여러 부분이 서로 연결되고, 그 움직임이 적절한 순서와 타이밍으로 이어질 때 효율적인 스윙에 가까워진다.

비거리를 늘리고 싶다면 더 강하게 휘두르는 것만 생각하지 말자. 지금 내 스윙에서는 힘이 어디서 시작되고, 어떤 순서로 전달되고 있는지 먼저 살펴볼 필요가 있다.

좋은 스윙은 힘을 많이 쓰는 스윙이 아니라, 가진 힘을 제대로 전달하는 스윙이다.