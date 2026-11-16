정류장 가는 데만 30분…아파도 "괜찮다"고 말하는 여성농민들

지난 13일 국회에서 '여성농민의 건강과 돌봄노동, 어떻게 보호할 것인가'를 주제로 토론회가 열렸다. 이 자리에서는 올해 7월부터 9월까지 전국여성농민회총연합과 함께 부여, 부안, 거창, 순천, 홍천, 의성, 천안에서 진행한 여성농민 면담 결과가 발표되었다.

서울에서 건강 불평등을 연구하는 연구소가 왜 여성농민의 건강을 붙잡고 있는지 궁금한 분도 계실 것이다. 여성농민은 농사일과 가족 돌봄을 함께 떠안고 있지만 그 몸의 고통은 정책과 제도에 제대로 포착되지 않는다. 우리는 정책과 제도를 개선하는 것만으로는 사람들의 삶이 나아지는 데 한계가 있다고 본다. 제도는 대개 이미 드러난 수요를 기준으로 움직이기 때문이다. 그래서 수요가 되기 이전, 현실에 존재하는 사람들의 고통과 요구에 먼저 귀 기울이려 한다.

그런데 그렇게 귀 기울인 자리에서 요구는 좀처럼 들리지 않았다. 여성농민들은 아파도 "괜찮다"고 했다. 여기저기 아픈 것도, 병원이 먼 것도 당연하다고 했다.

그러나 그 "괜찮다"는 괜찮은 상태가 아니었다. 순천의 한 여성농민은 "멀어서 (병원에) 못 가지. 차를 불러도 오도 않고"라고 했다. 80세가 넘은 한 여성농민은 병원에 가려고 밀차를 밀며 30분을 걸어 정류장에 간 뒤, 하루 세 번 다니는 버스를 기다렸다. 부여의 한 여성농민은 인공관절 수술과 쇄골 골절, 재수술을 겪고도 "다른 데는 나쁜 데는 없어"라고 했다. 숫자도 다르지 않다. 농촌진흥청 조사에 따르면 여성농업인의 업무상 질병 유병률은 2018년 5.6%에서 2024년 7.1%로 올랐다(☞관련자료 바로가기). 같은 기간 남성은 4.0%에서 4.6%로 오르는 데 그쳤다. 그런데 이 숫자에는 아파도 "괜찮다"고 말하는 여성농민이 빠져 있다.

"괜찮다"에는 여러 뜻이 중첩되어 있었다. 나보다 더 아픈 사람이 있으니 내 몸은 말할 거리가 아니라는 뜻, 원래 이런 몸이라는 뜻, 아프다고 말하면 안 되는 사람이라는 뜻, 일할 수 있으니 괜찮다는 뜻이었다. 부안의 한 여성농민은 "오늘 해야 할 일이 있는데 … 병원이 중요한 게 아니거든"이라고 했다. 집에 시어머니가 있고 남편도 해마다 입원할 만큼 늘 아파서, 정작 자신이 입원해야 할 때 입원하지 못한 여성농민도 있었다. 모내기철에 한 달 넘게 하혈하면서도 밭에서 일했다는 한 여성농민은 "그걸 말할 수 있는 데가 없더라고요"라고 했다. 가족을 돌보는 일은 노동이 아니라 도리였고, 아픔은 그 뒤로 미뤄진 채 말이 되지 못했다.

먼 병원도, 아파도 참는 몸도, 도리가 된 돌봄도 '원래 그런 것'처럼 보인다. 그러나 처음부터 그랬던 것은 아니다. 병원을 어디에 세울지를 수익성과 인구 규모에 따라 시장에 맡겨 온 결정, 돌봄을 공적 책임이 아니라 가족, 그중에서도 여성의 몫으로 남겨 둔 ‘정치적’ 결정이 있었다. 그 결정이 오래 굳어 더는 결정으로 보이지 않게 되었을 뿐이다.

원래 그런 것이 아니기에, 이 당연함은 작은 계기로도 흔들릴 수 있다. 가족 돌봄이 끝나고 혼자가 된 뒤에야 비로소 자기 몸의 아픔을 돌아보게 됐다는 여성농민이 있었다. 돌봄이 끝나자 미뤄 두었던 몸이 돌아온 것이다. 순천의 한 여성농민은 스트레스 검사 결과를 보고 깜짝 놀랐다고 했다. "다들 이렇게 사는 줄" 알고 살아왔다는 것을 그때 처음 생각해 봤다는 것이다.

정치철학자 에르네스토 라클라우는 정치의 출발점을 '요구'에서 찾는다. 사람들이 제도에 무언가를 부탁하고 그 부탁이 받아들여지지 않을 때, 부탁은 요구가 된다. 그리고 요구가 말해지고 서로 엮일 때 비로소 '우리'가 만들어진다. 그러나 여성농민의 자리에 있었던 것은 부탁 이전의 억압과 체념이었다.

요구가 없다고 필요가 없는 것은 아니다. 요구가 없다는 사실 자체가 오래된 결정이 만들어 낸 결과다. 드러난 수요를 따라 움직이는 제도가 이 침묵을 '수요 없음'으로 읽는다면, 필요는 계속 보이지 않을 것이다. 이 침묵은 '말해지지 않은 필요'로 읽혀야 한다. 그리고 그 필요는 여성농민 자신의 말로 드러나야 한다. '건강권'이나 '돌봄노동'은 연구자에게 익숙한 말이지, 여성농민이 쓰는 말이 아니다. 여성농민이 서로의 경험을 나누며 개인의 고통을 공통의 문제로 인식하고 그 해결을 사회에 요구하는 과정이 필요하다. 그 요구는 여성농민의 언어로, 여성농민 조직을 통해 나와야 한다.

이 필요가 요구로 말해진다면, 그 요구는 여성농민에서 그치지 않는다. 병원을 시장에 맡기고 돌봄을 가족에게 떠넘긴 바로 그 결정이 다른 이들의 삶도 가로막고 있기 때문이다. 응급실을 찾아 헤매는 지방 중소도시 주민, 아이 낳을 병원이 없어 먼 길을 떠나야 하는 임신부, 일손이 모자라 환자를 제대로 돌보지 못하는 지역의 의료·돌봄 노동자가 그렇다.

누구나 언젠가는 돌봄을 받거나 행하게 된다. 사는 곳 가까이에서 진료받을 수 있기를, 돌봄이 한 사람의 도리가 아니라 사회의 책임이 되기를 바라는 요구 앞에서, 이 글을 읽는 누구도 '우리'의 바깥에 있지 않다.