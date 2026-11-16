K-반도체 호황이 외면한 하청 노동자를 만나다

반도체를 만드는 클린룸에서는 누구나 방진복을 입는다. 눈만 겨우 드러나는 방진복을 입으면 한 사람 한 사람이 누구인지 알아보기 어렵다. 그러나 그들의 소속만은 분명하게 알 수 있다. 정규직은 하얀 방진복을, 하청은 파란 방진복을 입는다.

옷 색깔로 갈렸지만, 이들이 협력하지 않으면 공장은 돌아가지 않는다. 파란 방진복을 입은 이들도 반도체 산업을 지탱하기는 마찬가지다. 그것도 밑바닥에서다. 유해화학물질이 묻은 설비를 열어 정비하는 일도, 위험한 가스가 흐르는 배관을 유지·보수하는 일을 이들이 한다. 웨이퍼를 감싸는 박스를 다루는 자리, 클린룸에 물류를 실어 나르는 자리에도 대개 낮은 임금과 고용불안에 시달리는 하청 노동자가 있다.

그러나 이들의 목소리는 잘 들리지 않는다. 현황 파악조차 제대로 돼 있지 않다. 삼성전자를 예로 들면 지난해 고용형태공시제상 '소속 외 근로자'는 3만 5701명, 지속가능경영보고서상 '임직원이 아닌 근로자'는 4만 4339명이었다. 12만여 명에 달하는 정규직의 세 명 곁에 적어도 한 명의 하청 노동자가 있다.

공장 안의 체감은 다르다. 한 하청 노동자는 클린룸에 상주하는 정규직과 하청의 비율이 낮에는 7대 3이었다가 밤에는 9대 1까지 늘어난다고 했다. 진보정책연구원이 인용한 삼성전자 내부자료에서도 평택공장 출입인력 중 정규직은 23.5%에 그치는 것으로 나타났다. 나머지 인원 중 건설 노동자 약 2만 9000명을 빼면 2만 3000명가량이 협력사 노동자다. 1만 6000여 명인 정규직에 비해 1.4배가량 많다.

이들의 기여와 목소리는 지난 여름 한국사회를 뜨겁게 달군 성과급 논쟁에 반영되지 않았다. 이재용 삼성전자 회장이 올해 상반기 728억 원의 배당금을, 노태문 사장이 58억 원의 성과급을 손에 쥐고, 원청 노동자가 수억 원대 성과급을 받는 동안 하청 노동자의 추가 성과급은 적게는 50만 원, 많게는 125만 원에 그쳤다. 정규직의 성과급 총액은 40조 원으로 예상되는데, 삼성전자 노사가 마련한 하청기금은 연 1조 원 수준에 그쳤다.

하청 노동자들에게 하고 싶은 말이 없는 것은 아니다. "반도체 호황은 딴 나라 얘기다." 삼성전자의 한 클린룸 하청 노동자가 말했다. 또 다른 클린룸 노동자는 "우리가 천민이냐?"고 따져 물었다. 똑같이 반도체 공장에 매일 출근해 같이 일하는 사람들인데, 원청과 하청을 구별 짓는 문화가 뿌리 깊다는 뜻이었다. 1년 단위로 위탁계약을 맺는 하청업체에서 노동조합을 하는 건 "인생을 거는 일"이라는 말도 나왔다.

모두 지난 6월부터 만난 하청 노동자들이 한 이야기다. 웨이퍼 박스 관리 노동자, 설비 엔지니어(PM), 화학물질 공급기 엔지니어, 웨이퍼 화물 노동자 등이었다. 일부는 일하다 폐암, 뇌종양을 얻고 숨져 생전 증언과 기록을 살폈다.

이야기를 따라가며 몇 가지 질문에 대한 답을 구하려 했다. 몫을 달라는 목소리조차 내기 어려운 하청 노동자들은 공장 안에서 어떤 일을 하며 어떤 기여를 하고 있을까. 지금의 이 격차는 정당한가. 격차를 줄이고 좋은 일자리를 늘리기 위한 방법은 무엇일까. 먼저 반도체 산업을 떠받치는 하청 노동자들의 현실을 그들의 목소리로 전한다. (②편에 계속)