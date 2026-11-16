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[속보] 국민의힘 지지율, 민주당 최대 격차로 따돌려…李대통령 국정지지도 0.5%P오른 36.4%
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[속보] 국민의힘 지지율, 민주당 최대 격차로 따돌려…李대통령 국정지지도 0.5%P오른 36.4%

[리얼미터] 정당지지율 국민의힘 43.0%, 민주당 34.6%…국힘 최대 폭 리드

곽재훈 기자  |  기사입력 2026.11.16. 08:28:51

이재명 대통령 국정수행 긍정평가율이 지난주 조사 대비 0.5%포인트 상승한 36.4%로 집계됐다.

16일 여론조사기관 리얼미터에 따르면, 이 기관 주례 조사 결과 이 대통령이 대통령 직무를 잘 수행하고 있다는 의견은 이와 같았다. 부정평가율은 0.3%포인트 오른 60.9%였다.

긍정-부정평가율 모두 전주와 큰 변동이 없었다. 리얼미터는 "충청권 대규모 투자와 반도체 수출 호조 등 경제 호재가 긍정적으로 작용했으나, 부동산 세제개편 관련 당청 간 이견, 조작기소 특검법을 둘러싼 여야 대치, 증시 불안 등이 상승분을 상쇄하면서 소폭 반등에 그쳤다"고 분석했다.

대통령 직무수행 평가 조사는 지난 9일부터 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2512명을 대상으로 시행했고 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트였다.

▲이재명 대통령이 지난 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표 자료를 살펴보고 있다. ⓒ연합뉴스

정당 지지율은 국민의힘 43.0%, 더불어민주당 34.6%, 조국혁신당 8.7% 등이었다.

국민의힘은 3.3%포인트 상승, 민주당은 1.9%포인트 하락했다. 조국혁신당은 1.8%포인트 올랐다.

국민의힘-민주당 간 지지율 격차는 8.4%포인트로, 올 들어 국민의힘이 민주당에 가장 큰 폭으로 앞섰다.

양당 지지율은 지난 6.4 지방선거 이전 5월 중순까지는 대체로 민주당이 국민의힘에 10%포인트 이상 여유있게 앞서왔으나, 5월말부터 격차가 좁혀지더니 지방선거 이후 양당이 엎치락뒤치락 하는 양상으로 변했다.

국민의힘은 지방선거 직후인 6월 2주차 조사에서 민주당에 6.3%포인트 앞섰고(국민의힘 44.3%, 민주당 38.0%), 8월 들어 다시 민주당이 비교적 큰 폭으로 앞서나갔으나, 지난 10월 2주차부터는 국민의힘이 민주당에 줄곧 앞서고 있다.

리얼미터는 "국민의힘은 조작기소 특검법 거부권 촉구와 장외투쟁 등 대여 공세를 이어가는 한편 민주당 내홍에 따른 반사이익까지 흡수하면서 지지율이 상승한 것으로 풀이된다"며 "민주당은 신천지 입당 의혹과 최민희 의원 발언 윤리감찰을 둘러싼 친명-친청 간 계파 갈등이 격화된 데다 종부세 공제 기준을 둘러싼 당정 이견까지 겹치면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 분석했다.

정당 지지율 조사는 지난 12일부터 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 시행, 표본오차가 ±3.1%포인트였고, 조사 관련 상세 정보는 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 확인할 수 있다. 대통령 직무수행 평가 및 정당 지지율 조사 모두 무선전화 100% ARS 방식으로 <아시아경제> 의뢰에 따라 시행됐다.

▲국민의힘이 지난 14일 부산역 광장에서 더불어민주당의 조작기소특별법 강행 처리를 규탄하고 이재명 대통령의 거부권 행사를 촉구하는 대규모 집회를 열고 있다. 이날 집회에는 장동혁 대표를 비롯해 지도부들과 부울경 국회의원들이 총출동했다. ⓒ연합뉴스

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곽재훈

곽재훈 기자

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프레시안 정치팀 기자입니다. 국제·외교안보분야를 거쳤습니다. 민주주의, 페미니즘, 평화만들기가 관심사입니다.

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