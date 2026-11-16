[문상윤의 미식관광 읽기] 순대 한 접시는 몇 g인가

▲ 제주 동문시장 수산물 코너의 갈치. 한 마리마다 크기와 가격을 적은 가격표가 붙어 있다. 손님이 무엇을 얼마만큼 얼마에 사는지 미리 알 수 있는 표시가 시장과 축제 음식 전반으로 넓어질 필요가 있다. ⓒ프레시안(문상윤)

공정거래위원회는 2024년 8월부터 가공식품 80개 품목과 생활용품 39개 품목의 용량을 줄이면 3개월 이상 소비자에게 알리도록 했다. 값은 그대로 두고 양만 줄이는 이른바 '슈링크플레이션'을 막기 위해서다. 산업통상부는 올해 4월부터 쿠팡과 네이버플러스스토어에도 즉석밥과 김치 같은 생필품 114개 품목의 100g당 가격을 표시하도록 했다. 과자 한 봉지가 몇 g인지 100g에 얼마인지를 정부가 이렇게까지 챙기는 것은 양을 모르면 값이 싼지 비싼지 판단할 수 없기 때문이다.

그런데 관광객이 시장과 축제에서 사 먹는 음식에는 이 원칙이 거의 적용되지 않는다. 지난해 11월 서울 광장시장에서 한 유튜버가 메뉴판에 8000원으로 적힌 큰 순대를 주문했다가 고기를 섞었다며 1만 원을 내라는 요구를 받았다는 영상을 올렸다. 상인 측은 반박했지만 논란은 크게 번졌다. 이 일을 식품의 눈으로 보면 질문이 하나 남는다. 그 8000원짜리 순대 한 접시는 원래 몇 g이었을까? 메뉴판에는 값만 있고 양은 없었다.

최근 몇 년 사이의 바가지 논란을 다시 보면 공통점이 있다. 광장시장은 2023년 말 1만 5000원짜리 모둠전의 양이 적다는 논란을 겪었고 이듬해 2월에는 6000원짜리 찹쌀순대를 시켰더니 순대와 고기를 섞어 내고 1만 원을 받았다는 논란이 나왔다. 지난해 제주 탐라문화제에서는 속이 거의 없는 김밥 한 줄이 4000원에 전농로 왕벚꽃축제에서는 순대 6조각이 2만 5000원에 팔렸다. 2023년 경북 영양 산나물축제에서는 옛날 과자 1.5㎏이 7만 원이었다.

이 사례들은 값만 보고는 바가지인지 아닌지 판단할 수 없다는 공통점이 있다. 같은 값이라도 몇 g인지 몇 조각인지, 무엇이 들어 있는지에 따라 정당한 값이 되기도 하고 바가지가 되기도 한다. 손님은 메뉴판의 값을 보고 어느 정도의 양과 구성을 기대했는데 받은 것이 그 기대보다 적거나 다른 것이 섞여 있었다. 정부가 지난 2월 내놓은 바가지요금 근절 대책은 요금표를 지키지 않은 음식점에 첫 적발부터 영업정지를 내리겠다는 것이다. 그러나 요금표에 양이 적혀 있지 않으면 값은 표시대로 받고 양을 줄여도 위반으로 보기 어렵다. 단속은 값을 기준으로 하는데 손님이 속았다고 느끼는 지점은 값에 비해 받은 양과 구성이다.

음식점의 양 표시가 불가능한 일은 아니다. 고깃집이 먼저 겪었다. 예전에는 음식점이 '1인분 ○○g ○○원'으로 표시하게 돼 있었는데 1인분이 어느 집은 200g, 어느 집은 150g이 안 돼 손님이 값을 비교하기 어려웠다. 그래서 2013년 식품위생법 시행규칙을 고쳐 고기는 100g당 가격을 의무적으로 적고 1인분 중량과 값은 덧붙여 적을 수 있게 했다. '등심 100g 2만 2000원(1인분 150g 3만 3000원)' 같은 방식이다.

같은 원리를 시장과 축제 음식에 적용하지 못할 이유는 없다. 서울시와 종로구도 2024년 광장시장 논란 뒤 메뉴판 가격 옆에 양을 적는 '정량 표시제'를 도입했다. 방향은 맞지만 한 시장의 대책에 그쳤고 그 뒤에도 같은 시장에서 논란이 다시 나왔다. 제주도는 축제 먹거리에 메뉴 견본 사진을 걸도록 했다. 사진은 양을 짐작하게 하는 가장 쉬운 표시다.

수산시장으로 가면 양의 문제는 한층 복잡해진다. 수산물은 무게로 값을 매기니 양이 분명해 보이지만 그 무게부터 믿기 어려운 경우가 있다. 2024년 2월 인천 소래포구에서 대게 두 마리에 37만 7000원을 요구받았다는 영상이 퍼진 뒤, 남동구가 점포 290여 곳을 점검해 저울 관리가 미흡한 9곳을 적발했다. 5㎏ 추를 올렸을 때 최대 80g의 차이가 났는데 허용 오차는 60g이었다. 남동구는 그해 3월부터 매주 점검을 벌여 저울 61개를 적발하고 150건의 행정처분을 내렸다. 2023년에는 살아 있는 꽃게를 샀는데 집에 와 보니 다리가 절반 넘게 떨어진 죽은 꽃게였다는 글이 논란이 됐다.

저울이 정확해도 남는 문제가 있다. 손님이 값을 치르는 것은 생선 한 마리의 무게이지만 실제로 먹는 것은 머리와 뼈, 내장, 껍질을 뺀 살이다. 식품학에서는 이를 먹을 수 있는 부분의 비율, 곧 수율이나 폐기율로 따진다. 농촌진흥청의 국가표준식품성분표가 식품마다 먹지 못하고 버리는 부분의 비율을 함께 싣는 것도 이 때문이다. 광어를 예로 들면 한 보도는 2㎏짜리는 회로 나오는 살이 무게의 40% 안팎이고 3㎏ 이상이면 50% 정도라고 소개했다. 같은 1㎏ 값을 내도 크기와 손질에 따라 먹는 양이 크게 달라진다는 뜻이다. 대게와 킹크랩은 껍데기가 무게의 상당 부분을 차지한다.

상인은 이 비율을 경험으로 알지만 관광객은 모른다. 바가지의 바탕에 있는 정보의 차이는 결국 이것이다. 손님은 '1㎏에 얼마'라는 값은 들어도 그 값을 내면 접시에 무엇이 얼마나 올라오는지는 예상하지 못한다.

양보다 더 보이지 않는 것이 맛과 구성이다. 축제 음식 가운데에는 겉모습은 그럴듯한데 맛과 속은 대충인 경우가 적지 않다. 속 재료가 거의 없는 탐라문화제의 김밥이 그런 예다. 한국축제문화진흥협회 김종원 이사장은 축제에서 문제를 일으키는 업소 대부분이 외지에서 들어온 상인이라고 지적했다. 축제가 끝나면 떠나는 상인에게 손님은 다시 볼 일이 없는 사람이다. 맛을 다듬고 재료를 제대로 넣을 이유가 그만큼 약하다. 문화체육관광부가 2023년부터 축제 먹거리의 가격과 사진을 미리 공개하도록 했지만 사진은 양을 짐작하게 할 뿐 맛과 속 재료까지 보여 주지는 못한다.

그렇다면 한 번 오고 마는 손님이 대부분인 축제에서는 맛을 대충 해도 괜찮을까? 국내 연구는 그렇지 않다는 것을 보여 준다. 한국외식산업학회지에 실린 한 논문은 지난해 대전 0시 축제의 먹거리 구역에서 음식을 사 먹은 방문객 237명에게 무엇이 만족도를 좌우했는지 물었다. 결과는 분명했다. 만족도에 가장 큰 영향을 준 요인은 '맛·풍미·외관'(표준화 회귀계수 0.431)이었고 그다음이 '지역 정체성·진정성'(0.354)이었다. '가격 적절성'의 영향(0.122)은 이보다 훨씬 작았다. 축제 손님은 값보다 음식 자체의 품질과 그 지역다운 음식인지를 더 따졌다는 뜻이다.

여기서 상인과 축제의 셈법이 갈린다. 축제가 끝나면 떠나는 상인에게는 한 번 보고 마는 손님이지만 해마다 같은 곳에서 열리는 축제와 그 지역에는 내년에 다시 올지 말지를 정하는 손님이다. 상인이 맛과 재료를 아껴 남긴 몇천 원은 다시 오지 않는 손님이라는 형태로 축제와 지역이 떠안는다.

반대로 지역 식당이 이름을 걸고 나서면 사정이 달라진다. 지난달 닷새 동안 열린 춘천막국수닭갈비축제에는 지역 대표 음식점 19곳이 참여해 닭갈비를 9900원, 막국수를 6900원에 팔았고 지역 농산물 판매 공간도 함께 운영됐다. 춘천시는 방문객을 51만 명으로 집계했다. 축제에서 맛을 본 손님이 다음 날, 다음 해에 그 가게를 다시 찾을 수 있으니 상인도 맛을 대충 할 수 없다. 축제 음식의 품질은 결국 누가 파느냐에서 갈린다.

앞의 연구에서 눈여겨볼 대목이 하나 더 있다. '신선도·위생·안전'은 만족도에 통계적으로 의미 있는 영향을 주지 않았다. 필자는 이를 손님이 위생을 가볍게 여겨서라기보다 위생이 손님의 눈과 입으로는 판단할 수 없는 품질이기 때문이라고 본다. 맛은 먹어 보면 알지만 재료가 얼마나 신선한지, 조리 과정이 얼마나 위생적인지는 탈이 나기 전까지 알 수 없다. 손님이 스스로 판단할 수 없는 품질일수록 주최 측이 먼저 확인해야 한다.

마트가 100g당 가격을 적게 하는 이유는 손님이 묶음 상품과 낱개 상품을 비교할 수 있게 하기 위해서다. 시장과 축제 음식도 마찬가지다. 순대 한 접시가 몇 g인지, 모둠전이 몇 조각인지 회는 손질한 뒤 몇 g이 나오는지 적혀 있으면 손님은 가게끼리 값을 비교할 수 있다. 상인이 그 자리에서 '섞었으니 추가'라는 조건을 붙이기도 어려워진다. 수제 음식이라 정확히 적기 어렵다면 '약 300g', '전 10조각' 정도면 충분하다. 고깃집도 처음에는 번거롭다고 했지만 지금은 100g당 가격이 당연한 표시가 됐다.

구성도 적을 수 있다. 가공식품은 제품 이름에 특정 원재료를 내세우면 그 함량을 함께 표시해야 한다. 축제 음식도 김밥의 주요 속 재료나 지역 농산물을 썼는지 정도는 메뉴판에 적을 수 있다. 맛은 표시로 대신할 수 없으니 미리 확인하는 수밖에 없다. 식품 기업은 신제품을 내놓기 전에 관능 평가로 맛과 향, 식감을 확인한다. 축제 주최 측도 입점 업체를 고를 때 사전 시식으로 맛과 구성을 확인하고 지역 식당의 참여 비중을 높이는 것을 평가 기준으로 삼을 수 있다.

과자 한 봉지의 몇 g까지 관리하는 나라에서 정작 관광객이 가장 많이 사 먹는 시장과 축제 음식은 양도, 맛도, 속 재료도 비어 있다. 축제 음식은 관광객이 그 지역의 음식을 처음 만나는 자리다. 그 첫인상이 겉모습만 그럴듯한 음식이라면 관광객은 그 지역의 다른 식당까지 찾아갈 이유를 잃는다. 바가지를 줄이는 길은 단속의 강도를 높이는 데서만 찾을 것이 아니다. 무엇이 얼마나 들어 있고 어떤 맛인지 손님이 믿을 수 있게 하는 것, 그것이 미식 관광의 다음을 준비하는 가장 기본적인 일이다.