장성레몬, 국가 지리적 표시 인증 획득…내륙 아열대 농업 새 가능성

장성에서 재배되는 아열대 과일 '장성레몬'이 국가 지식재산 제도에 이름을 올렸다.

16일 장성군에 따르면 장성레몬은 최근 지식재산처의 '지리적 표시 증명표장'에 등록됐다.

▲장성 레몬 지리적표시제 등록 획득ⓒ장성군

원산지와 품질 등 2개 부문에 대한 등록으로, 장성에서 생산되는 레몬의 지역적 특성과 품질을 공식적으로 인정받았다는 의미다.

이번 등록은 장성레몬의 브랜드 신뢰도를 높일 수 있다는 점에서 주목된다.

특히 아열대 작목인 레몬을 내륙지역에서 재배해 지리적 표시를 인정받았다는 점은 기후변화에 대응한 지역 농업의 작목 다변화 측면에서도 의미가 있다.

장성군은 그동안 레몬을 지역 특화작목으로 육성하기 위해 생산 기반을 확충해 왔다. 재배 하우스와 스마트팜 시설, 저탄소 난방기 등을 지원하고 농가에 전문 재배기술을 보급했다. 농업인연구회의 생산 활동과 수확 후 관리체계 구축도 지원했다.

현재 장성군의 레몬 재배면적은 4㏊로, 국내 내륙지역 최대 규모다.

다만 재배면적 확대가 안정적인 농가 소득으로 이어지기 위해서는 생산량 확보와 품질 균일화, 유통망 확대가 함께 이뤄져야 한다.

지리적 표시 증명표장 등록 과정도 간단하지 않았다. 장성군은 장성레몬의 품질 특성과 재배 역사, 지역적 연관성을 입증하기 위해 관련 자료를 보완하고 해외 레몬 등록 사례를 검토했다. 자체 품질 관리 기준과 사후 관리 방안도 마련했다.

레몬은 비타민과 무기질, 항산화 성분인 리미노이드 등을 함유하고 있으며, 과즙뿐 아니라 껍질까지 요리와 음료 등에 활용된다. 이에 따라 원산지와 재배 과정의 안전성, 신선도 등이 소비자의 구매 판단에 영향을 미치는 품목이다.

이번 인증이 실제 시장 경쟁력으로 이어질지는 앞으로의 과제다. 지역 브랜드의 공신력을 확보한 만큼 이를 활용한 공동 품질관리와 가공상품 개발, 유통 판로 확대가 뒤따라야 한다.

특히 4㏊ 규모의 재배 기반을 바탕으로 연간 생산량과 판매액, 참여 농가 소득이 얼마나 늘어나는지가 정책 성과를 가늠할 지표가 될 전망이다.

김한종 군수는 "이번 장성레몬의 지리적 표시 증명표장 등록은 뛰어난 품질과 지리적 특장점을 국가로부터 공식 인정받은 뜻 깊은 쾌거"라며 "대한민국 대표 명품 아열대 과일로 자리매김할 수 있도록 철저한 관리와 유통 판로 개척을 멈추지 않겠다"고 말했다.