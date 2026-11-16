포항 지역사회, 포스코 노사에 대화와 상생 촉구…“조속히 해법 찾아야”

잠정합의안 부결에 후속 교섭도 성과 없어…17일 노조 서울 집회 예고

철강산업 위기 속 노사 갈등 장기화 우려…지역경제·시민 피해 최소화 한목소리

경북 포항 지역사회가 임금협상을 둘러싼 갈등을 이어가고 있는 포스코 노사에 대화와 상생을 통한 조속한 사태 해결을 촉구하고 나섰다.

박용선 포항시장과 김철수 포항시의회 의장, 나주영 포항상공회의소 회장은 16일 오전 포항시청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 ‘포스코 노사의 상생과 포항의 미래를 위한 공동 호소문’을 발표했다.

이들은 호소문에서 “포스코와 포항은 반세기 넘게 성장과 위기를 함께해 온 동반자라며, 현재의 노사 갈등을 단순히 노사 양측만의 문제가 아닌 지역경제와 시민의 삶에도 영향을 미치는 중대한 사안으로 바라봐야 한다”고 강조했다.

특히 “회사의 지속가능한 경쟁력 확보와 근로자의 정당한 권익은 서로 대립하는 가치가 아니라며, 노사 양측이 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 대화에 나서 포항의 미래를 위한 합리적인 해결책을 찾아야 한다”고 호소했다.

포스코 임금협상은 잠정합의안 부결 이후에도 뚜렷한 돌파구를 찾지 못하고 있다.

앞서 노사는 기본급 2.6% 인상과 일시금 600만원, 특별승호 3호봉 등을 담은 잠정합의안을 마련했지만, 지난 7일 실시된 조합원 찬반투표에서 찬성 48.3%, 반대 51.7%로 부결됐다.

이후 11일 열린 후속 본교섭에서도 기존 합의안보다 진전된 결과를 도출하지 못했으며, 노조는 17일 서울 포스코센터에서 집회를 예고하는 등 갈등의 긴장감도 이어지고 있다.

이 같은 상황에서 포항시의회는 회사의 지속가능한 성장과 근로자의 정당한 권익이 함께 지켜져야 한다는 점을 강조하며 회사는 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이고, 노사 양측은 존중과 신뢰를 바탕으로 대화의 문을 열어야 한다고 밝혔다.

포항상공회의소 역시 포스코와 포항은 서로의 성장과 발전을 함께 일궈 온 공동체라며, 이번 사태가 어느 한쪽의 승패로 끝나기보다 노사 모두가 신뢰를 회복하고 더 큰 상생과 발전으로 나아가는 전환점이 되기를 기대했다.

포항시 등 세 기관은 포스코가 지역 산업과 경제를 지탱하는 핵심 축이자 시민들의 삶과 밀접하게 연결된 기업이라는 점에서 노사 갈등 장기화에 우려를 나타냈다.

갈등이 지역경제와 산업현장에 미칠 영향을 최소화하고 시민들의 일상을 지키기 위해서도 노사 간 조속한 합의가 필요하다는 판단이다.

이들 기관은 “앞으로 지역경제와 산업현장의 상황을 면밀히 살피는 한편, 시민들의 일상을 지키기 위한 노력도 이어가겠다”고 밝혔다.

이날 지역사회의 공동 호소가 노사 간 대화 재개의 계기가 될 수 있을지 주목된다.

포스코 노사가 서로의 입장 차이를 좁히고 대화와 타협을 통해 상생의 해법을 마련할 수 있을지 지역사회의 관심이 모이고 있다.