함평군 민생회복지원금 지급 한 달 만에 56% 소진…우수사례 선정

함평군의 민생회복지원금 지원사업이 지역경제 활성화와 주민 생활 안정에 기여한 정책 사례로 평가받았다.

함평군은 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'에서 민생회복지원금 지원사업으로 지방시대위원회 위원장상을 수상했다고 16일 밝혔다.

참좋은지방정부협의회가 주최한 이번 대회는 주민 생활에 실질적인 변화를 가져온 지방정부의 정책 사례를 발굴하고 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 행사에서는 지방정부별 우수정책 발표와 홍보부스 운영, 시상 등이 진행됐다.

▲함평군이 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'에서 민생회복지원금 지원사업으로 지방시대위원회 위원장상을 수상했다ⓒ함평군

이남오 함평군수는 직접 발표자로 나서 민생회복지원금의 추진 배경과 사용 실적을 소개했다. 군민의 가계 부담을 줄이는 동시에 지역 내 소비를 유도해 소상공인의 경영 여건을 개선하려는 정책 취지를 설명했다.

함평군은 지난 9월 군민 1인당 50만원의 민생회복지원금을 선불카드로 지급했다. 신청 과정에서는 거동이 불편하거나 방문 신청이 어려운 주민을 위한 찾아가는 서비스를 운영하고, 지원금 사용처를 확대해 소비 편의를 높였다.

지급 이후 한 달간 관내 928개 사업장에서 총 84억9300만원이 사용됐다. 사용액은 특정 지역에 집중되지 않고 함평읍을 비롯한 9개 읍·면에서 발생한 것으로 집계됐다. 지원금이 지역 내 소상공인과 생활밀착형 업종으로 유입되면서 단기간 소비를 촉진하는 효과를 낸 것으로 군은 분석했다.

편성 예산 151억1000만원을 기준으로 계산하면 지급 한 달 만에 84억9300만원이 사용돼 전체 예산의 약 56.2%가 소진된 것으로 나타났다. 실제 지급액을 기준으로 사용률을 산정할 경우 이보다 높아질 수 있어, 단기간 지역 내 소비 유입 효과가 적지 않았던 것으로 확인됐다.

주목되는 부분은 지원금 사용 데이터가 향후 지역화폐 정책의 기초자료로 활용될 수 있다는 점이다. 군은 사용 내역을 분석해 기존 지역화폐 환전 실적이 없었던 사업장 276개소를 확인했다. 이를 바탕으로 지역화폐 가맹점을 확대하고 농어촌 기본소득 도입에 대비한 지역 내 소비 기반을 넓힌다는 계획이다.

이남오 군수는 "이번 수상은 군민의 생활 안정을 최우선으로 삼고 지역경제 회복을 위해 함께 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 군민의 일상에 실질적인 도움이 되는 민생 중심 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.