청해부대 작전 반경 확대에 대해 이란 외교부 대변인이 한국 속담을 인용해 비판한 것을 두고 외교부는 이란 측과 외교적 소통을 가졌다면서, 이란이 한국 정부의 입장을 경청했다고 밝혔다.

16일 기자들과 만난 외교부 당국자는 이란 당국과 어떤 소통을 하고 있냐는 질문에 "서로 입장을 설명하고 있다. 이란 측은 우리 측 설명에 대해 경청했다"라며 "양측 간 긴밀히 소통해 나가자는 것에 대해 이견이 없었다"라고 답했다.

이 당국자는 청해부대의 작전 반경 확대에 대해 이란 측에 "방어적 활동이고, 오만 남방까지 활동을 한다는 것 등은 충분히 설명했다"라며 "이란 측도 잘 알고 있을 것이라 생각한다"라고 밝혔다.

▲13일 에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인이 사회관계망서비스(SNS)인 'X'의 본인 계정에 게재한 그림. ⓒ에스마일 바가에이 X 갈무리

앞서 13일 에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인은 사회관계망서비스(SNS)인 'X'의 본인 계정에 "뱁새가 황새를 따라가다 가랑이가 찢어진다는 속담이 있다"라는 문구와 함께 이란을 공격하다가 추락하는 황새와 이를 지켜보는 뱁새의 모습이 그려진 그림을 게재했다. 추락하는 황새 날개에는 미국 국기가 그려져 있었고 옆쪽의 산에는 이란 국기가 꽂혀 있다.

이는 청해부대 작전 반경 확대를 추진하는 한국 정부에 대한 비판으로 해석됐다. 미국의 압력에도 파병은 부담스러운 한국 정부가 청해부대 작전 반경 확대를 선택했지만 사실상 파병이나 다를 바 없으며, 그마저도 황새보다도 못한 결과를 초래하게 될 것이라는 경고성 메시지로 읽혔다.

바가에이 대변인은 이 그림과 함께 "이란에 대한 침략 행위 또는 비인도적인 경제적 테러 행위에 직·간접적으로 관여하는 모든 행위는 적대적이고 불법적인 행위로 간주될 것이며, 이는 미국의 대이란 침략에 가담하는 것에 해당한다"라고 밝혔다.

이어 그는 "이러한 행위는 유엔 헌장 제2조 4항을 위반할 뿐만 아니라, 유엔 총회 결의 제3314호에 명시된 침략 행위의 정의에도 해당한다"라며 "'항행의 자유 보호' 또는 '해적 행위 대응'과 같이 겉보기에 정당해 보이는 명분을 내세우더라도 그러한 행위의 불법성과 적대적 성격은 달라지지 않는다"라고 말해 청해부대 작전 반경 확대를 겨냥한 것임을 드러냈다.

하지만 정부는 바가에이 대변인의 대응에 대해 이란이 상황을 관리하려는 듯한 모습을 보이고 있는 것으로 해석했다. 청해부대 작전 반경 확대 보도는 이전부터 나왔으나 이 메시지는 13일에 게재됐고, 바가에이 대변인의 메시지에서 직접 '한국' 이라는 단어도 언급되지 않았기 때문이다.

이란이 과거 양국 간 갈등이 불거졌을 때에 비해 이번에는 다소 수위를 조절하려는 듯한 모습을 보이고 있기도 하다. 지난 2024년 1월 15일(현지 시각) 윤석열 당시 대통령이 아랍에미리트(UAE) 아크부대에 방문해 "아랍에미리트(UAE)의 적은 이란"이라고 발언한 데 대해 이란 측은 다양한 방식으로 강경한 항의 의사를 표시한 바 있다.

발언 다음날인 1월 16일 이란 국영 통신사 <IRNA>는 나세르 카나니 당시 이란 외무부 대변인이 이 발언이 비외교적이라고 말했다고 보도했다. 이후 18일 이란 외무부는 성명을 통해 윤강현 당시 주이란한국대사를 초치해 항의하기도 했다. 이어 23일 정례브리핑에서도 카나니 대변인은 한국 정부와 협력이 충분하지 못하다면서 이 발언에 대해 또 다시 비판적인 입장을 밝혔다. 청해부대 작전 반경 확대 이후의 이란 반응은 이런 수준까지 악화되지 않고 있다.

정부는 이란이 나름의 절제된 대응을 하고 있는 배경으로 한-이란 각급에서의 소통이 원활하기 때문이라는 분석을 내놨다. 이 당국자는 "장관이 7차례 통화도 하고 아바스 아라그치 이란 외무장관과 두 번 만났고 특사도 이란에 보냈다"라며 "이런 소통이 이뤄지지 않고 (양국 관계가) 위축됐었다면 (이란이) 훨씬 강경하게 나왔을 것"이라고 내다봤다.

그는 "상황이 발생하고 나서 만나자고 하는 것보다 상황이 발생하기 전에 소통을 원활하게 하는 것이 중요하다"라며 "그동안 (양국 간) 소통을 지속했기 때문에 그 결과로 (절제된 반응이) 나온 것"이라고 설명했다.

청해부대의 작전 반경 확대가 국회 동의를 받으면 이란 측의 입장도 더 강경해지는 것 아니냐는 질문에 이 당국자는 "어떻게 나올지는 모르지만 가능성은 항상 대비하고 있을 것"이라며 "그 사이에 양측 간 계속 소통해 나가면서 상황이 관리될 수 있도록 노력할 예정"이라고 말했다.

한편 지난 5월 피격된 HMM의 컨테이너선 '나무(NAMU)호'가 이란 측의 소행이라는 정부 발표가 나온 이후 이란과 협의에서 진전된 사항이 있냐는 질문에 "호르무즈가 폐쇄되어 현 상황에서 변동된 것은 없다"고 밝혔다,