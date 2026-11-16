완도군, 1815억 투입되는 '국립완도난대수목원' 사업에 관내 인력·장비 우선 활용

전남 완도군이 총사업비 1815억 원이 투입되는 '국립완도난대수목원'의 본격적인 착공을 앞두고 시공사인 동부건설과 손잡고 지역 경제 활성화에 나선다.

16일 군에 따르면 지난 13일 서울 동부건설 본사에서는 김신 완도군수와 윤진오 동부건설 대표이사 등이 참석한 가운데 '국립완도난대수목원 조성 사업 성공 추진을 위한 업무 협약식이 열렸다.

▲완도군, 국립완도난대수목원 조성을 위한 동부건설과 업무 협약 체결을 했다.2026.11.16ⓒ완도군

국내 5번째 국립수목원으로 조성되는 국립완도난대수목원은 기존 완도수목원 부지(376ha)를 전면 개편하는 사업이며 국산 목재를 활용한 레이크 가든 센터, 희귀 수종 온실, 기후변화 관찰 전망대, 모노레일 등이 들어서며 오는 12월 2일 기공식을 시작으로 2030년 준공해 2031년 정식 개원할 예정이다.

이번 협약의 핵심은 대규모 국책 사업의 예산이 지역 사회로 환원될 수 있도록 하는 '동반 성장 체계' 구축이다.

협약에 따라 동부건설은 수목원 조성 공사 과정에서 완도 관내 업체의 참여를 확대하고 지역 인력과 장비, 자재를 우선 활용하기로 했다.

사업비 1815억 원이 투입되는 매머드급 시설인 만큼 공사 기간 중 단순 일용직 단기 채용에 그치지 않고 준공 이후 수목원 운영·관리 과정에서 양질의 상시 일자리를 지역민으로 채울 수 있는 구체적인 직무 연계 로드맵 마련이 시급하다는 목소리가 크다.

이러한 지역사회의 우려와 기대를 의식한 듯 김신 완도군수는 "국립완도난대수목원은 대규모 국책 사업인 만큼 그 혜택이 지역 업체와 군민들에게 실질적으로 돌아가는 것을 최우선으로 삼겠다"며 "사업 추진에 속도를 낼 수 있도록 적극 행정을 펼치겠다"고 강조했다.