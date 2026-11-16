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대전교통공사, 수능 당일 수험생 도시철도 무료 운행

19일 수험표 제시하면 무임승차…11개 역 시험장 안내·비상열차 대기

이재진 기자  |  기사입력 2026.11.16. 13:19:38
▲수험생 무임수송·시험장 안내 지원 홍보물 ⓒ대전교통공사

대전교통공사가 2027학년도 대학수학능력시험 당일 수험생에게 도시철도 무료 이용 혜택을 제공한다.

대전교통공사는 오는 19일 수능 당일 수험생의 원활한 시험장 이동을 위해 무임수송과 역사 안내 등 특별교통대책을 시행한다고 밝혔다.

수험생은 수험표를 지참하고 도시철도 역무실을 방문해 확인을 받으면 우대권을 발급받아 무료로 열차를 이용할 수 있다.

대전고등시험장이 인접한 11개 역에는 시험장별 출구 번호와 도보 거리를 안내하는 게시물을 설치한다.

해당 역 주변에는 12개 시험장이 있으며, 대전지역 전체 응시생 1만5744명 가운데 5755명이 이들 시험장에서 수능을 치른다.

공사는 수험생 이동을 돕기 위한 별도 지원인력을 배치하고 승강기와 개찰구 등 역사 시설물 장애에도 신속히 대응할 방침이다.

또 비상상황에 대비해 열차 2편성을 별도로 대기시켜 안정적인 수송체계를 유지할 계획이다.

대전교통공사 관계자는 “수험생들에게 작은 도움이 되길 바라는 마음으로 무료이용을 마련했다”며 “그동안 최선을 다해 준비한 모든 수험생의 미래를 응원한다”고 말했다.

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이재진 기자

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