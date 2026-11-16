대전소방본부, 우수 소방공무원 4명 특별승진

▲왼쪽부터 김석호·배정우·주우현·심명섭 소방위 ⓒ대전소방본부

대전소방본부가 시민생명 보호와 소방행정 발전에 기여한 우수 소방공무원 4명을 특별승진시켰다.

대전소방본부는 16일 소방공무원 SAFE 대상과 화재대응, 우수구조대원, 생명보호구급대상 등 4개 분야에서 우수한 성과를 거둔 대원 4명을 소방위로 1계급 특별승진 임용했다고 밝혔다.

SAFE 대상 수상자인 소방본부 소방행정과 김석호 소방위는 전국 소방관서 최초로 국립현대미술관 나눔미술은행사업에 선정되고 소방피복 구매방식 개선을 통해 예산을 절감한 공로를 인정받았다.

화재대응 분야에서는 유성소방서 도룡119안전센터 배정우 소방위가 선정됐다. 배 소방위는 대형화재와 각종 재난 현장에서 화재 진압과 인명 대피·구조 활동에 기여했다.

우수구조대원으로 선정된 동부소방서 119구조대 주우현 소방위는 다수의 재난 현장에서 구조활동을 펼치고 구조대원 역량 강화에 힘쓴 점을 평가받았다.

생명보호구급대상 수상자인 유성소방서 119구급대 심명섭 소방위는 하트·브레인·트라우마세이버 7회 수상과 구급경연대회 2위 입상 등 우수한 구급실적을 거뒀다.

특히 제주항공 여객기 사고 현장 대응에 참여했으며, 재난현장 구급대응훈련에서도 전국 2위를 기록했다.

이중기 대전소방본부장은 “이번 특별승진은 소방행정 발전과 시민생명 보호에 헌신한 대원들의 노고에 대한 보답”이라며 “앞으로도 맡은 임무에 최선을 다하는 우수 소방공무원을 적극 발굴하고 포상하겠다”고 말했다.