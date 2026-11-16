김덕현 연천군수, 2027년 청사진 제시…고속도로·철도 등 산업기반 확충

▲김덕현 연천군수가 지난 13일 제306회 연천군의회 제2차 정례회에서 2027년도 군정 운영 방향을 설명하고 있다.ⓒ 연천군청

경기 연천군이 2027년 군정 운영의 핵심 과제로 광역교통망 확충과 정주여건 개선, 미래산업 육성, 관광 기반시설 조성을 제시했다.

김덕현 연천군수는 지난 13일 열린 제306회 연천군의회 제2차 정례회에서 군정연설을 통해 2026년 주요 성과를 설명하고 내년도 군정 운영 방향을 밝혔다.

김 군수는 2026년 군정 성과를 교통·복지·산업·관광 등 4대 분야로 나눠 평가했다.

교통 분야에서는 전철 1호선 배차간격 단축과 구읍건널목 문제 해결을 주요 성과로 꼽았다. 복지 분야에서는 농어촌기본소득 지급과 연천함께성장복합센터 건립 추진 등을 제시했다.

산업 분야에서는 기회발전특구와 평화경제특구 지정 노력, 아미천댐 건설 확정을 성과로 언급했다. 관광 분야에서는 연천 구석기축제의 경쟁력 강화와 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화를 강조했다.

2027년에는 서울~연천 고속도로 조기 착공과 경원선 연천~백마고지 구간 열차 운행 재개를 주요 교통 현안으로 추진할 계획이다.

군은 2027년 하반기 경원선 열차 운행 재개를 목표로 하고 있으며, 서부지구 대중교통체계 개편도 추진 과제에 포함했다.

전곡지역에서는 컬쳐스테이션과 주차타워 조성을 통해 문화·생활 기반시설 확충에 나설 방침이다.

주민 생활과 직결되는 정책으로는 정주생활지원금 제도화와 연천형 교육 선순환 모델 구축, 종합장사시설 단독형 추진 등이 제시됐다.

산업·에너지 분야에서는 친환경 인공지능(AI) 그린바이오 클러스터 조성과 태양광 에너지 고속도로 건설을 추진하고, 지역 농업의 경쟁력 강화에도 나설 계획이다.

관광·체육 분야에서는 2029 연천 세계 구석기 엑스포의 성공적 개최 준비와 청산면 파크골프장 조성 등이 주요 과제로 제시됐다.

다만 고속도로 착공과 철도 운행 재개, 산업단지 및 기반시설 조성 등은 관계기관 협의와 재원 확보, 행정절차 등이 수반되는 사업인 만큼 구체적인 추진 일정과 사업 실현 여부가 향후 군정 운영의 주요 평가 기준이 될 전망이다.

김덕현 군수는 "직접 발로 뛰며 연천에 필요한 예산과 정책을 반드시 관철하고, 연천군민의 작은 목소리까지 경청하는 현장군수가 되겠다"고 밝혔다.

이어 "국제정세의 불확실성과 더딘 내수경기 회복, 어려운 재정여건 등 대내외적으로 많은 어려움이 예상된다"며 "동심동덕의 자세로 군민과 함께 새로운 연천을 만들어 나가겠다"고 말했다.