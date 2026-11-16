동두천시, 어수정서 조선시대 우물 구조 확인…도심 문화유산 복원 본격화

▲동두천시 생연동 어수정 터 정밀발굴조사에서 확인된 원형 석축 우물 유구. 조사 결과 지름 약 130㎝, 깊이 약 160㎝ 규모의 우물 구조와 지하수 용출이 확인됐다.ⓒ동두천시

경기 동두천시가 조선 태조 이성계와 관련된 전설이 전해지는 어수정 터에서 원형 석축 우물의 구조를 확인하고 역사문화유산 복원에 나선다.

시는 생연동 612-3번지 일원에서 추진한 어수정 터 정밀발굴조사를 마무리하고 지난 12일 국가유산청으로부터 발굴 완료 통보를 받았다고 16일 밝혔다.

이번 조사는 1981년 동두천시 승격 이후 도심지역에서 실시된 첫 매장유산 정밀발굴조사로 국가유산청 허가를 받아 한백문화유산연구원이 지난 10월 26일부터 11월 3일까지 진행했다.

시는 앞서 실시한 국가유산 영향진단과 시굴조사를 통해 우물 유구의 존재를 확인했으며, 이번에는 기존 조사구역에 인접 부지를 추가해 총 211㎡를 정밀 조사했다.

발굴 결과 어수정 터에서는 상부 팔각정 기초부와 하부 원형 석축 우물이 수직으로 결합된 중첩 구조가 확인됐다. 상부에는 한국전쟁 이후 정비된 것으로 파악되는 가로·세로 270㎝ 규모의 팔각정 기초부와 내부 계단시설이 남아 있었다. 하부에서는 지름 약 130㎝, 깊이 약 160㎝ 규모의 원형 우물이 확인됐다. 우물 벽체는 5~6단의 석축으로 조성된 것으로 조사됐다. 특히 우물 최하부의 모래·강자갈층에서는 백자 저부 1점이 출토됐으며, 현재까지도 지하수가 지속적으로 솟아나는 것으로 확인됐다.

어수정은 조선 태조 이성계가 함흥으로 향하던 중 이곳에서 물을 마셨다는 이야기가 전해지는 장소다. 다만 이 같은 전승과 실제 우물의 축조 시기 및 사용 목적 사이의 연관성은 추가적인 문헌 검토와 학술적 검증이 필요한 상황이다.

조사단은 어수정 터가 옛 민가 구역이 아닌 한양과 원산을 연결하는 주요 간선도로변에 단독으로 자리 잡았다는 점에도 주목했다. 이에 따라 조선 전기에는 군사도로상의 휴게·급수시설로, 조선 후기에는 장시와 교역로를 이용하는 사람들의 쉼터로 활용됐을 가능성이 제기됐다.

시는 지난 2일 관계 전문가들이 참여한 학술자문회의를 개최하고 발굴 유구의 보존·복원 방향을 논의했다. 이후 정밀 3차원 스캔을 통해 유구를 기록하고 모래주머니와 합판 등으로 보호 조치를 한 뒤 전면 복토했다.

시는 앞으로 학술대회를 개최하고 종합정비계획 수립 용역을 추진해 어수정의 축조 시기와 역사적 성격을 규명할 방침이다. 아울러 발굴 성과를 토대로 어수정 터를 시민들이 이용할 수 있는 도심 역사문화공간으로 조성한다는 계획이다.

박형덕 시장은 "도심 한가운데서 어수정의 원형 석축과 살아 있는 수맥을 확인한 뜻깊은 성과"라며 "철저한 문헌·학술 검증과 고증을 거쳐 동두천을 대표하는 역사문화 공간으로 복원해 나가겠다"고 말했다.