박수현 충남지사 “내년 정부예산 확보에 총력 다해야”

▲박수현 충남지사가 실국원장회의에서 모두발언을 하고 있다 ⓒ충남도

박수현 충남도지사가 내년도 정부 예산 확보를 위한 총력 대응을 주문했다.

박 지사는 16일 도청 중회의실에서 열린 실국원장회의에서 “도민의 목소리가 국가예산에 담길 때 충남의 미래를 바꿀 동력이 완성된다”며 “미반영 사업과 증액·신규 사업 확보에 모든 역량을 집중해 달라”고 강조했다.

특히 첨단 디스플레이 국가연구플랫폼의 예비타당성 조사 통과와 무기발광 디스플레이 스마트 모듈러센터 착공 등 최근 성과를 지역 산업 발전의 기회로 연결해야 한다고 밝혔다.

이어 도민의 삶의 질 향상을 위한 ‘힐링 충남’ 구상과 민선 9기 주요 정책의 구체적인 실행계획 마련도 당부했다.

박 지사는 내년 섬 비엔날레 개막과 돔구장 건립, 논산세계딸기산업엑스포 등을 언급하며 스포츠와 문화·관광·자연을 연계한 지속가능한 성장 기반을 마련하겠다고 설명했다.

또 인공지능(AI) 기본사회와 청년·농정 등 핵심정책의 비전 발표를 내년 1월까지 마무리하고, 최근 종료한 ‘충남 통(通)행’에서 수렴한 15개 시군의 건의사항을 도정에 적극 반영하도록 지시했다.

인구 5만명을 돌파한 내포신도시의 정주여건 개선 필요성도 강조했다.

박 지사는 “수도권 공공기관 유치에만 기대는 안일한 생각을 버려야 한다”며 “부족한 정주여건을 개선할 실질적인 대책을 마련해야 명품도시로 성장할 수 있다”고 지적했다.

한편 충남도는 다음 회의부터 ‘실국원장회의’ 명칭을 ‘충남도정회의’로 변경하고, 부서 간 소통과 협업을 강화하는 토론 중심의 회의 방식으로 운영할 계획이다.