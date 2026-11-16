경기도, 돼지생식기호흡기증후군 첫 전담 TF 운영

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경기도는 돼지생식기호흡기증후군(PRRS)에 대응하기 위해 올해 처음 전담 TF를 운영해 농장·검사기관·행정이 함께하는 맞춤형 질병관리 기반을 구축했다고 16일 밝혔다.

돼지생식기호흡기증후군(PRRS)은 돼지의 유산, 자돈 폐사, 성장지연 등을 일으켜 농가 생산성을 떨어뜨리는 대표적인 소모성 질병이다. 특히 바이러스 변이가 많고 농장마다 감염 유형이 달라 정확한 검사와 분석을 바탕으로 한 관리가 중요하다.

경기도는 지난 2월 ‘PRRS 대응 TF’를 구성하고 한돈협회, 돼지수의사회와 협력해 농장 감염상황을 먼저 확인한 뒤 검사·분석 결과를 방역관리와 백신지원에 활용하는 방식으로 대응체계를 개선했다.

가장 큰 성과는 도내 양돈농장을 대상으로 일제검사와 유전자 분석을 통해 지역별 돼지생식기호흡기증후군(PRRS) 감염상황을 파악한 것이다.

경기도는 올해 3~4월 아프리카돼지열병(ASF) 일제 검사 과정에서 확보한 폐사체 시료를 활용해 572개 양돈농장을 검사했으며, 147농가에서 돼지생식기호흡기증후군 바이러스가 확인돼 양성률은 26%로 나타났다. 기존 혈액 중심 모니터링 검사에서 약 3% 수준이었던 검출률이 폐사체 시료를 활용하면서 크게 높아져, 실제 농장 감염 상황을 보다 정확하게 파악할 수 있었다.

검사결과는 실제 농가 지원에도 활용했다. 기존에는 농가 수요조사를 바탕으로 백신을 구입해 일괄 공급했지만, 올해부터는 ‘정밀검사→유전자 분석→검사결과 공유→농장별 적정백신 지원’ 방식으로 개선해 15개 시군 575농가에 36만 8980두 분의 돼지생식기호흡기증후군 백신을 지원했다.

경기도가 상반기에 추진한 감염상황 파악 방식은 이후 전국 단위 검사로도 확대됐다. 농림축산식품부는 10월 아프리카돼지열병(ASF) 일제검사와 연계해 전국 양돈농장을 대상으로 돼지생식기호흡기증후군 검사를 실시했으며, 경기도에서는 987농가를 검사해 228농가에서 바이러스가 확인돼 유전자 분석을 진행 중이다.

또한, 경기도는 올해 네 차례 TF 회의를 비롯해 방역·진단담당자 전문교육, 돼지생식기호흡기증후군 방역관리 전문가 설명회, 세미나 등을 통해 검사결과와 현장정보를 지속적으로 공유했다.

이와 함께 지역단위 청정화 모델도 함께 추진했다. 이천시·여주시, 대한한돈협회, 경기도돼지수의사회 등과 협력해 이천·여주 40농가를 대상으로 ‘PRRS 청정농장 만들기 사업’을 추진하고 있으며, 전북대학교도 유전자 분석에 참여했다. 지난 6월 중간보고회에 이어 오는 26일 최종 결과보고회를 통해 지역 내 감염·전파 양상과 향후 청정화 방안을 제시할 예정이다.

이은경 경기도 동물방역위생과장은 “올해 가장 큰 성과는 농장의 현장정보와 수의사의 전문성, 실험실의 분석자료를 행정의 방역정책과 연결했다는 점”이라며 “앞으로도 현장과의 협력을 강화하고 과학적 검사결과를 바탕으로 농장별 맞춤형 방역관리를 지원해 돼지생식기호흡기증후군으로 인한 피해를 줄이고 양돈농가의 생산성을 높여 나가겠다”고 말했다.