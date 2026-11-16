삼표시멘트, 업계 최초 ESG 전 부문 4년 연속 A등급 이상 달성…지속가능경영 성과 입증

환경·안전·지역사회 상생부터 이사회 독립성 강화까지…ESG 경영 체계 고도화

강원 삼척 삼표시멘트가 시멘트 업계 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 전 부문에서 4년 연속 A등급 이상을 획득했다.

환경·사회·지배구조 전 영역에 걸친 경영 체계와 실질적인 개선 노력을 인정받은 것으로, 시멘트 업계의 지속가능경영을 선도하는 기업으로서의 입지를 강화했다는 평가다.

▲삼표시멘트 삼척공장(야간). ⓒ삼표그룹

건설기초소재 전문기업 삼표그룹(회장 정도원)의 핵심 계열사인 삼표시멘트(대표이사 배동환·이원진)는 한국ESG기준원(KCGS)이 최근 발표한 ‘2026년 ESG 평가’에서 통합 A등급을 획득했다고 밝혔다.

이번 평가에서 삼표시멘트는 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 전 부문에서 A등급 이상을 획득했다.

특히 사회(S) 부문은 4년 연속 최고 등급인 A+를 기록하며 우수한 평가를 받았다. ESG 전 부문에서 4년 연속 A등급 이상을 유지한 기업은 시멘트 업계에서 삼표시멘트가 유일하다.

한국ESG기준원은 국내 상장기업을 대상으로 환경·사회·지배구조 관련 경영 정책과 시스템, 주요 활동 및 성과 등을 종합적으로 평가해 매년 ESG 등급을 발표하고 있다.

통합 A는 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 전 부문에서 높은 수준의 ESG 경영을 펼치고 있는 기업에게 부여된다.

삼표시멘트는 환경 부문에서 친환경 생산체계 구축과 환경영향 저감을 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.

2050년 탄소중립 달성을 목표로 생산공정 개선과 친환경 설비 확충, 친환경 저탄소 시멘트 브랜드 ‘블루멘트(BLUE MENT)’ 개발 및 KS인증 확대를 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있다.

또한 전용선 취항을 통해 시멘트 운송 과정에서 분진을 저감하고, 삼척시와 ‘생활폐기물 직매립 제로 실현’을 위한 자원순환 상생협력 업무협약을 체결하는 등 자원순환 체계 고도화에도 힘쓰고 있다.

아울러 멸종위기종 서식지 복원과 오십천 수질 개선 활동 등 생태계 보전에도 노력하고 있다.

사회 부문에서는 사업장 안전관리와 지역사회 상생 활동이 주요 성과로 평가됐다.

안전보건 관리 체계를 강화하고 현장 중심의 안전 활동과 지역사회 소통 프로그램을 확대해 사회적 책임을 이행하고 있다.

이를 바탕으로 사회 부문에서 4년 연속 A+ 등급을 획득했다.

지배구조 부문에서는 이사회의 독립성과 경영 투명성 강화에 주력하고 있다.

시멘트 업계 최초로 이사회 내 ESG위원회를 설치했으며, 독립이사후보추천위원회와 내부거래위원회도 독립이사 중심으로 운영하고 있다.

이를 통해 이사회의 견제·감독 기능과 경영 의사결정의 투명성을 높이고 있다.

삼표시멘트는 1942년 완공된 오노다시멘트 삼척공장을 전신으로, 1957년 동양세멘트공업 설립과 잇따른 증설을 거쳐 성장했다. 2015년 삼표그룹에 편입된 뒤 2017년 삼표시멘트로 상호를 변경했다.

삼표시멘트 관계자는 16일 “ESG 전 부문에서 4년 연속 A등급 이상을 획득한 것은 전반에 걸쳐 지속적으로 추진해 온 개선 활동의 성과”라며 “앞으로도 친환경 생산 체계 구축과 안전경영 내실화, 투명한 지배구조 확립을 통해 지속가능경영을 한층 고도화해 나가겠다”고 말했다.

한국ESG기준원(KCGS)은 2002년 설립된 국내 대표 ESG 평가·자문 기관으로, 상장기업의 환경·사회·지배구조를 평가해 등급을 공표하고 기관투자자의 의결권 행사를 지원하고 있다. 주요 업무는 ESG 평가, 의안분석, 책임투자 지원, 스튜어드십 코드와 ESG 모범규준 제정, 정책연구 등이다.