안동 시민단체·농업인·산불피해 주민들 “권기창 시장 즉각 사퇴하라”

권기창 안동시장의 친동생과 핵심 측근들이 잇따라 구속되고 공무원들의 선거 개입 의혹에 대한 수사가 이어지는 가운데, 안동지역 시민사회단체와 농업인단체, 산불피해 주민들이 권 시장의 즉각적인 사퇴를 촉구하고 나섰다.

안동시민연대를 비롯한 시민사회단체와 안동산불피해주민대책위원회 등은 16일 안동시청 전정에서 공동 성명서를 발표하고 “흔들리는 안동시정과 추락한 안동의 명예를 바로 세우기 위해 권기창 시장은 더 이상 책임을 회피하지 말고 즉각 사퇴하라”고 목소리를 높였다.

▲ 안동시민연대를 비롯한 시민사회단체와 안동산불피해주민대책위원회 등은 16일 안동시청 전정에서 공동 성명서를 발표하고 “흔들리는 안동시정과 추락한 안동의 명예를 바로 세우기 위해 권기창 시장은 더 이상 책임을 회피하지 말고 즉각 사퇴하라”고 목소리를 높였다. ⓒ 프레시안(김종우)

이날 성명에 참여한 단체들은 민선 8기 출범 이후 이어진 측근 비리 의혹과 각종 사법적 논란으로 안동시정이 심각한 신뢰 위기에 직면했다고 주장했다. 특히 시장의 친동생과 핵심 보좌진들이 잇따라 구속된 데 이어 공무원 조직의 선거 개입과 관권선거 의혹, 정치자금 및 금품 수수 관련 의혹까지 불거지면서 시민들의 불신이 커지고 있다고 우려했다.

이들은 “지금 안동시는 유례를 찾기 어려운 심각한 시정 위기에 놓여 있다”며 “시민과 함께 일궈 온 시정의 성과와 안동의 명예가 측근들을 둘러싼 각종 의혹과 사법적 논란으로 크게 훼손되고 있다”고 비판을 이어갔다. 또 “이번 사태는 단순히 관련자 개인의 일탈로 치부할 수 있는 수준을 넘어섰다”며 “측근과 보좌진을 둘러싼 의혹이 잇따르는 동안 시장은 무엇을 했으며, 공직사회가 선거 논란에 휘말리는 상황을 왜 막지 못했는지 시민들에게 분명히 답해야 한다”고 강조했다.

특히 권 시장의 책임 있는 해명과 결단을 요구했다.

정항우 산불피해대책위원장은 “시장은 시정의 성과를 내세울 때만 시민 앞에 서는 자리가 아니라, 문제가 발생했을 때 가장 먼저 책임지고 시민의 신뢰가 무너졌을 때 가장 무거운 책임을 져야 하는 자리”라며 “시민들의 의혹과 분노가 커지고 있지만 시장은 납득할 만한 해명이나 수습책을 내놓지 못하고 있다”고 주장했다.

지난해 발생한 대형 산불로 삶의 터전을 잃은 피해 주민들의 현실도 언급했다. 산불피해 주민들이 여전히 일상 회복을 위해 어려움을 겪고 있는 상황에서 시정이 각종 의혹과 정치적 논란의 중심에 놓이면서 행정에 대한 신뢰마저 흔들리고 있다는 것이다.

김수형 지례예술촌대표는 “산불의 잿더미 위에서 삶을 다시 일으켜 세우려는 시민들에게 정치적 논란과 시정 혼란까지 감내하라고 요구할 수는 없다”며 “시민의 상처를 보듬고 지역의 미래를 책임져야 할 시정이 오히려 불신의 중심에 서 있다는 사실 자체가 안동의 또 다른 불행”이라고 목소리를 높였다.

또한 수사 당국을 향해서는 공무원 조직의 선거 개입 의혹과 정치자금·금품 수수 의혹의 전모를 철저히 규명하고, 관련자의 지위와 신분을 막론한 성역 없는 수사에 나설 것을 촉구했다. 아울러 공직사회가 정치적 이해관계에 휘둘리지 않도록 정치적 중립성을 확보하고 행정의 독립성과 공정성을 회복할 수 있는 대책 마련도 주문했다.

기자회견에서 이들은 “안동의 주인은 시장도, 측근도, 특정 정치세력도 아닌 시민”이라며 “시민이 맡긴 권한은 개인이나 측근의 정치적 입지를 지키기 위한 수단이 될 수 없다”고 강조했다.

그러면서 “시민의 신뢰를 잃은 권력은 정당성을 주장할 수 없다”며 “권기창 시장은 안동시정의 정상화와 15만 시민의 명예를 위해 더 이상 시간을 끌지 말고 시민 앞에 책임 있는 자세를 보인 뒤 즉각 사퇴하라”고 거듭 촉구했다.

끝으로 단체들은 “안동의 명예가 바로 서고 무너진 행정의 신뢰가 회복될 때까지 시민의 이름으로 끝까지 책임을 물을 것”이라며 향후에도 책임 규명과 시정 정상화를 요구하겠다는 입장을 밝혔다.