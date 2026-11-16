의성군, 구미서 농특산물 직거래장터 개최…도·농 상생의 장 마련

경북 의성군이 재구미의성군향우회와 손잡고 지역 우수 농특산물의 판로 확대와 농가 소득 증대를 위한 직거래장터를 열어 구미 시민들의 호응을 얻었다.

의성군은 지난 15일 구미시 복합스포츠센터 주차장에서 재구미의성군향우회(회장 이상헌)와 함께 '의성군 농특산물 직거래장터'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 의성지역 농가와 생산업체에 새로운 판매 기회를 제공하고, 도시 소비자들에게는 신선하고 품질 좋은 농특산물을 합리적인 가격에 공급하기 위해 마련됐다.

이날 장터에는 지역 농가와 업체 40곳이 참여해 의성마늘과 사과, 건고추, 가지 등 신선 농산물을 비롯해 의성마늘소 등 축산물과 흑마늘, 장류, 장아찌, 참기름, 고춧가루 등 80여 개 품목을 선보였다.

특히 생산자들이 직접 판매에 나서 유통 단계를 줄이면서 소비자들은 의성지역 농특산물을 시중 가격보다 10~20% 저렴하게 구매할 수 있었다.

행사장에서는 다양한 농특산물을 직접 맛볼 수 있는 시식·시음 행사도 함께 진행됐다. 방문객들은 의성 농산물의 맛과 품질을 확인하고 생산자들과 직접 소통하며 제품에 대한 정보를 나눴다.

이와 함께 고향 농특산물의 우수성을 알리기 위해 재구미의성군향우회가 힘을 보태면서 출향인과 지역 농업인이 함께하는 도·농 교류의 의미도 더했다.

의성군은 이번 직거래장터가 지역 농특산물의 인지도를 높이는 동시에 농가의 안정적인 판로 확보와 소비층 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

최유철 의성군수는 “재구미의성군향우회와 함께 고향의 우수한 농특산물을 구미 시민들에게 선보일 수 있어 뜻깊었다”며 “이번 직거래장터가 생산자와 소비자가 서로 신뢰를 쌓고 소통하는 도·농 상생의 장이 되었기를 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 의성 농특산물의 우수성을 널리 알리고 농가의 안정적인 판로 확보와 소득 증대를 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.