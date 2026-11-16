안동시, 농촌 정주여건 개선에 354억 투입…생활서비스 확충 본격화

경북 안동시가 농촌지역의 생활서비스 확충과 정주여건 개선을 위해 총 354억 원을 투입하는 농촌협약사업에 속도를 내고 있다.

안동시는 농촌협약사업의 일환으로 추진 중인 기초생활거점조성사업 7개 지구에 대한 기본계획 수립을 완료하고, 본격적인 사업 추진을 위한 후속 절차에 들어갔다고 밝혔다.

농촌협약사업은 농림축산식품부와 지방자치단체가 협약을 체결해 농촌지역에 필요한 생활서비스와 기반시설을 통합적으로 지원하는 제도다.

안동시는 2024년 농촌협약 공모사업에 선정된 데 이어 2025년 농림축산식품부와 협약을 체결했다. 이에 따라 2025년부터 2029년까지 5년간 총사업비 354억 원을 투입해 9개 지구를 대상으로 농촌개발사업을 추진하고 있다.

시는 올해 5월부터 임하면과 길안면의 기초생활거점조성사업 1단계, 서후·남후·도산·녹전면의 2단계 사업에 대한 기본계획을 순차적으로 수립했다.

기초생활거점조성사업은 읍·면 소재지를 중심으로 주민들이 이용할 수 있는 생활서비스 기반을 확충하고, 이를 주변 배후마을까지 연계해 농촌지역 주민들의 생활 편의와 삶의 질을 높이는 데 목적이 있다.

특히 시는 사업계획 수립 과정에서 주민 의견수렴과 관계기관 협의를 거쳐 지역별 특성과 주민 수요를 반영했다. 이와 함께 주민 역량강화 교육과 다양한 생활서비스 프로그램을 운영하는 등 주민 참여를 중심으로 사업을 추진하고 있다.

풍산읍과 풍천면에서 추진 중인 농촌중심지활성화사업도 기본계획 수립에 속도를 내고 있다. 시는 이들 지역의 기본계획을 올해 말까지 마무리하고 후속 행정절차를 진행할 계획이다.

농촌협약사업과 별도로 추진 중인 농촌개발사업도 진전을 보이고 있다.

농촌협약 체결 이전 공모를 통해 선정된 와룡면 기초생활거점조성사업은 시행계획 수립을 마치고 주민 복지와 공동체 활동 공간으로 활용될 '와룡 누리터' 조성공사에 착수했다. 또 취약지역 생활여건 개조사업 대상지인 풍산읍 현애리는 기본계획 수립을 완료하고 세부설계와 시행계획 수립을 진행하고 있다. 길안면 묵계2리와 북후면 연곡1리 역시 기본계획을 수립 중이다.

안동시 관계자는 “농촌지역의 정주여건 개선을 위한 다양한 사업이 순조롭게 진행되고 있다”며 “앞으로도 농촌협약사업을 비롯한 농촌개발사업을 내실 있게 추진해 주민들이 체감할 수 있는 생활서비스를 확충하고 살기 좋은 농촌환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.