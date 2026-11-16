의정부시, '쌈지주차장' 올해 6곳 240면 추진…"귀가 후 편안한 휴식"

▲고산동 제3공영주차장ⓒ의정부시

의정부시는 민선 9기 공약사업인 ‘쌈지주차장 확대’를 추진해 지난 9월부터 호원동과 흥선동, 고산동 일대에 주차장 4곳 154면을 새로 열었다고 16일 밝혔다.

12월 중 문을 여는 캠프 카일 임시 공영주차장과 이달 착공하는 의정부1동 입체공영주차장 확장 사업까지 더하면 민선 9기 첫해에 추진하는 쌈지주차장은 6곳 240면에 이른다.

‘쌈지주차장’은 동네 곳곳에 숨어 있는 자투리땅을 찾아 만드는 생활밀착형 소규모 주차장이다.

시는 방치된 공장 터와 빈집, 학교 자투리땅, 미군 반환 공여지 등에 올해부터 2030년까지 연간 약 30억 원씩을 투입해 쌈지주차장을 단계적으로 늘려가고 있다.

시는 민선 9기 출범 이후 쌈지주차장 4곳 154면을 새로 조성했다.

지난 9월부터 △호원1동 거주자우선주차장 59면 △고산동 제3공영주차장 40면 △가능동 제8공영주차장(한국모빌리티고) 30면 △호원2동 쌈지주차장 25면을 차례로 개장했다.

연내 추가로 추진하는 주차장은 2곳 86면이다. 캠프 카일 임시 공영주차장 65면은 12월 중 운영을 시작할 예정이며, 의정부1동 입체공영주차장 확장으로 확보하는 21면은 내년 3월부터 이용할 수 있을 전망이다.

시는 올해 호원동과 흥선동, 의정부1동, 고산동, 자금동 등 주차난이 심한 생활권을 중심으로 총 6곳 240면의 주차 공간을 확보하는 데 힘쓰고 있다. 이를 통해 지역별 주차 수요에 대응하고 주민들의 주차 불편을 줄여 나갈 방침이다.

부지 확보 방식의 다변화도 꾀한다. 공영주차장 조성비의 대부분을 토지 매입비가 차지하는 만큼, 시는 땅 매입만을 고집하지 않고 부지마다 각각 부담이 적은 방식을 골랐다.

구체적인 방식은 △사유지 무상사용 △학교 유휴지와 반환공여지 대부 △공공택지 주차장 용지 조성원가 매입 △방치된 빈집 정비 △무상사용 후 매입 등으로 올해 추진하는 6곳 가운데 절반인 3곳은 무상사용과 대부로 부지를 마련했다.

외부 재원 확보에도 힘을 쏟았다. 경기도 주차환경 개선 지원사업을 통해 고산동 제3공영주차장과 의정부1동 입체공영주차장 확장 사업에 도비 2억 3000만 원을 확보하고 시비 부담을 덜었다.

시는 내년에도 쌈지주차장 확대를 이어간다. 시유지를 활용한 산곡동 복합문화융합단지 공영주차장(42면)과 고산동 정자말 주차장(27면) 조성을 추진할 계획이다.

정자말 주차장은 원머루·정자말 도시개발사업으로 생긴 주차장 용지(체비지)를 활용한다. 시는 두 지구의 주차장 용지 4곳 가운데, 지난 10월 고산 듀클래스 지식산업센터 입주기업인 간담회에서 나온 주차 공간 확충 건의를 반영해 시급성이 높은 정자말 주차장을 우선 추진하기로 했다.

시는 원머루·정자말 주차장 용지와 녹양동 우정지구 등 권역별로 유휴 부지를 꾸준히 발굴해 대상지를 계속 늘려갈 계획이다. 계획대로 추진되면 내년까지 쌈지주차장은 8곳, 300면을 넘어서며, 시는 2030년까지 생활권 곳곳으로 사업을 넓혀갈 방침이다.

시는 쌈지주차장이 늘어나면 퇴근 후 주차할 곳을 찾아 골목을 맴도는 불편을 덜고, 주택가 이면도로의 불법 주정차가 줄어 보행 안전과 소방차 등 긴급차량 통행 여건도 좋아질 것으로 기대하고 있다. 아울러 방치된 땅과 빈집이 정비되면서 동네 환경이 개선되고, 상가 방문객의 주차 편의가 높아져 골목상권에도 활력이 돌 것으로 보고 있다.

김원기 시장은 “주차장 한 면은 하루를 마친 시민이 조금 더 편안하게 집으로 돌아갈 수 있는 자리”라며 “토지주와 관계기관의 협력으로 동네 곳곳의 빈 땅을 찾아내, 시민들이 집 가까이에서 변화를 체감할 수 있도록 쌈지주차장을 계속 늘려가겠다”고 말했다.