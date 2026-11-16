무주사진가협회 창립 30주년 기념 사진전…조선왕조실록 포쇄·이안행렬 재연 담아

▲ⓒ무주군사진가협회

전북자치도 무주사진가협회가 창립 30주년 기념 사진전이 무주군립최북미술관 1층 로비에서 오는 12월 말까지 개최돤다.

이번 전시회는 조선왕조실록의 무주 적상산사고 이안행렬 및 포쇄 과정을 재연한 기록 사진전으로, 무주사진가협회 회원들이 무주반딧불축제 기간 중 촬영한 ‘조선왕조실록 이안행렬’과 ‘포쇄 의식’의 장엄하고 생생한 순간 30여 점이 전시된다.

이윤승 무주사진가협회장은 “자연특별시 무주의 사계와 자연, 전통 문화예술과 축제 등 지역의 이모저모를 사진에 담으며 무주군의 역사를 기록해 온 지도 벌써 30년이 됐다”라며 “이번 전시는 창립 30주년 기념인 만큼 많은 작품 중에서도 무주의 역사적 정체성과 긍지를 느낄 수 있는 주제와 작품들을 선정해 전시했다”라고 말했다.

이어 “이번 기록 사진전은 다채로운 역사적 순간이 담겨 무주를 찾는 이들에게 잊지 못할 문화적 울림을 선사할 것”이라고 덧붙였다.

한편, ‘조선왕조실록 이안행렬 및 포쇄의식’은 조선시대 국가의 대사였던 실록을 안전하게 지키고 보존했던 선조들의 지혜와 역사를 담고 있는 무주의 소중한 문화적 자산으로 평가되고 있으며 무주군과 (사)무주문화원은 2019년부터 조선왕조실록 적상산사고 이안행렬 재연 행사를 이어오고 있다.

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