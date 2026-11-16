오산·화성시, 정남면 물류창고 교통·안전 문제 공동 대응

경기 오산시와 화성시가 화성시 정남면 덕절리 물류창고 건립에 따른 교통 혼잡과 주민 안전 문제에 공동 대응하기로 했다.

16일 오산시에 따르면 조용호 오산시장은 전날 화성시 병점구청에서 정명근 화성특례시장과 간담회를 갖고 물류창고 건립에 따른 교통·안전 대책 마련을 제안했다.

▲조용호 오산시장(왼쪽)과 정명근 화성특례시장 ⓒ오산시

해당 물류센터는 대지면적 3만7879㎡, 연면적 10만1228.65㎡ 규모로, 하루 교통량이 약 3614PCU에 달할 것으로 예상된다. 사업지는 화성시에 있지만 화물차량 통행이 오산시 주요 도로와 세교지구 생활권에 영향을 미칠 수 있어 주민들의 우려가 커지고 있다.

조 시장은 주변 교차로 교통영향 공동 검토, 대형 화물차 통행경로 및 보행자 안전대책 마련, 소음·분진 등 주민 불편 최소화와 교통개선대책 이행 점검 등을 요청했다.

또한 접경지역 내 추가 물류창고 허가 자제와 양 지자체 간 현안에 공동 대응할 '(가칭)화성·오산 특별협력 협의체' 구성을 제안했다.

정명근 시장은 관련 도로 확장공사의 조속한 추진과 사업자의 교통개선대책 이행 여부를 지속적으로 점검하겠다고 밝혔다.