[속보] 딥페이크, 아동·청소년 성착취물 유포자, 잡아보니 절반 이상이 10대

허위영상물(딥페이크), 아동 및 청소년 성착취물 범죄자 중 절반 이상이 10대인 것으로 조사됐다.

경찰청 국가수사본부는 지난해 11월 17일부터 올해 10월 31일까지 '2026년 사이버성폭력 집중단속'을 벌여 3267건(3430명)을 검거하고 이 중 148명을 구속했다고 16일 밝혔다.

2023∼2025년 3년간 평균과 비교해 운영자급 검거 인원은 5.7배, 기소 전 몰수·추징 보전액은 3.4배 늘었다.

전체 단속 현황을 보면 발생 건수는 4411건으로, 유형별로는 아동·청소년성착취물 1314건(29.8%), 허위영상물 1168건(26.5%), 불법촬영물 1115건(25.3%), 불법성영상물 814건(18.5%) 순으로 나타났다.

피의자 현황을 보면 연령대는 10대가 44.6%로 가장 많았다. 이어 20대(31.6%), 30대(14.2%), 40대(6.4%), 50대 이상(3.2%) 순으로 나타냈다. 특히 허위영상물 범죄와 아동·청소년성착취물 범죄의 경우 10대 피의자가 각 59.5%, 55.9%로 절반을 넘었다.