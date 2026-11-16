진안군-우석대, '진안고원 400' 결실…홍삼피자설기 등 미식상품 공개

지난 7월 전주에서 싹을 틔우고 11월 임실을 거쳐 열기를 더해온 '주민 주도형 지역혁신 실험'이 전북 진안고원에서도 영글었다.

외부 전문가의 처방이나 행정 주도의 획일적인 개발에서 벗어나 주민 스스로 고장의 자원을 공부하고 지역 산업의 미래를 직접 기획하는 참신한 도전이 전북 전역으로 뿌리를 내리고 있다.

전북 진안군(군수 전춘성)과 우석대학교(총장 박노준) 미래융합대학은 지난 13일 오후 진안 사통팔달센터 커뮤니티홀에서 ‘주민, 지역의 미래를 말하다(진안편)’ 발표회를 열고 주민들이 9주간의 지역학 교육을 통해 직접 개발한 미식관광상품과 구체적인 사업화 전략을 선보였다고 16일 밝혔다.

이번 발표회는 진안군 시민대학과 우석대 미래융합대학이 협력해 운영한 지역브랜드 산업화 교육과정 ‘진안고원 400’의 결실을 공유하는 자리다.

수강생으로 나선 진안 주민들은 지난 9주 동안 진안의 역사와 생태, 특산물을 깊이 있게 연구한 끝에 단순한 발전 아이디어를 넘어 ‘술·떡·과자’라는 한국의 전통 식문화에 진안 농특산물을 접목한 세 가지 독창적인 관광상품을 직접 빚어냈다.

가장 먼저 시선을 모은 작품은 전북의 대표 전통 음료인 모주에 진안의 대표 임산물과 약초를 더한 ‘진안표고모주’와 ‘진안홍삼모주’다.

두 상품은 향후 지역 축제 현장에서 소비자들의 생생한 반응을 점검한 뒤 본격적인 시판에 돌입할 계획이다.

전통 백설기에 진안산 홍삼절편을 얹고 피자의 감각을 입힌 융복합 디저트 ‘홍삼피자설기’는 젊은 세대와 외국인 관광객의 입맛을 사로잡을 진안의 새로운 대표 간식으로 기획됐으며, 진안의 청정 꿀을 활용해 세 가지 색과 모양으로 빚어낸 ‘삼색꿀다식’은 차와 곁들이는 고급 다과이자 관광기념품·선물용 상품으로 구체화됐다.

농산물을 원물 그대로 파는 데 그치지 않고 가공과 상품화, 관광, 유통을 하나로 묶어낸 생생한 지역 산업화 모델이다.

진안군과 우석대 앵커사업단은 주민들의 참신한 시도가 일회성 발표에 머물지 않고 실제 시장에서 경쟁력을 갖춘 사업으로 뿌리내릴 수 있도록 전폭적인 후속 지원에 나선다.

전문가 자문을 통한 시제품 고도화는 물론 브랜드 및 포장 디자인 개발, 지역 축제와 연계한 판로 확대까지 단계별로 뒷받침해 주민 창업과 지역 식품산업 육성으로 연결할 방침이다.

▲ 13일 오후 진안 사통팔달센터 커뮤니티홀에서 ‘주민, 지역의 미래를 말하다(진안편)’ 발표회를 마친 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ

강연덕 진안군 교육지원팀장은 “진안의 특산물을 활용해 주민들이 스스로 새로운 산업적 가치를 만들어 냈다는 점에서 의미가 남다르다”며 “앞으로 맛과 품질, 디자인과 상품성을 한층 보완한다면 진안을 대표하는 미식관광상품을 넘어 대한민국을 대표하는 또 하나의 K-푸드로도 충분히 성장할 것”이라고 평가했다.

심사위원으로 참여한 강순화 우석대 스마트관광학과장 역시 “지역의 미래는 외부에서 새로운 산업을 이식하는 것이 아니라 주민들이 자신들의 자원에서 새로운 산업적 가치를 발견하는 데서 시작된다”며 “이번 진안편은 지역학 교육이 주민의 아이디어와 만나 실제 상품 개발과 지역 산업으로 발전할 수 있음을 보여준 뜻깊은 사례”라고 강조했다.

이번 진안편의 성과는 지난 2013년부터 ‘청년, 지역의 미래를 말하다’를 18차례 이어오며 청년들의 아이디어를 지역 정책과 연결해 온 우석대의 지역혁신 노하우가 전 세대 주민 참여형 모델로 진화하고 있음을 보여준다.

올해 7월 전주편을 시작으로 이달 초 임실편과 이번 진안편을 차례로 성공시킨 데 이어, 오는 12월에는 완주편이 바통을 이어받아 대장정의 열기를 잇는다.

앞서 우석대학교는 2013년부터 ‘청년, 지역의 미래를 말하다’를 18회에 걸쳐 개최하며 청년들의 창의적인 아이디어를 지역발전 정책과 사업으로 연결하는 실천형 지역학 프로그램을 발전시켜 왔다. 내년 1월에는 일본 이시카와현과 연계한 ‘청년, 전북과 이시카와 지역관광의 미래를 말하다’를 개최하여 지역혁신 프로그램을 국제교류로 확대할 계획이다.