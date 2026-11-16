익산시 청년 예산 150억원 '눈덩이' 증가…"MZ 인구 감소, 현금성 지원 한계?"

전북자치도 익산시의 청년정책 예산이 2년 새 약 150억 원 폭증했음에도 2030세대 청년인구는 감소세를 벗아나지 못하고 있어 획기적인 대책 마련이 시급하다는 주장이 나왔다.

MZ세대의 요구를 파악하지 못한 채 현금성 지원에 몰두해온 한계가 아니나는 지적도 나와 구체적인 원인 분석이 요청된다.

강이나 익산시의원(조국혁신당·비례)은 16일 열린 제282회 제2차 정례회 '5분 자유발언'에서 "청년들의 거주지 선택에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 일자리와 정주 여건"이라며 "익산시가 상대적으로 영향력이 적은 현금성·혜택 지원사업에 집중하고 있다"고 문제를 제기했다.

익산시 청년정책 사업은 2024년 73개에서 2026년 82개로 늘었고 관련 예산도 약 259억 원에서 409억 원으로 확대됐다.

▲강이나 익산시의원(조국혁신당·비례)은 16일 열린 제282회 제2차 정례회 '5분 자유발언'에서 "청년들의 거주지 선택에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 일자리와 정주 여건"이라며 "익산시가 상대적으로 영향력이 적은 현금성·혜택 지원사업에 집중하고 있다"고 문제를 제기했다. ⓒ익산시의회

2년 동안 2030세대를 위한 정책은 12.5% 증가했고 예산도 57.0%나 폭층했음에도 익산시의 MZ세대 인구는 20대에서 감소세가 거듭되며 앞으로 나가지 못하고 있다.

강 의원은 "청년 정착에 기여하는 사업도 포함되어 있지만 기존 정책의 성과를 냉정하게 검증해야 한다"고 일갈했다.

익산시의회 최연소 의원인 그는 익산시의 대표적인 3대 청년 사업과 관련해 △전입 청년 부동산 중개보수비 및 이사비 지원 △청년 웰컴박스 지원 △전입청년 문화예술패스 지원 등이 있다고 강조했다.

하지만 모두 전액 시비로 관외 전입 청년에게 총 70만 원 상당의 현금성 혜택을 제공하는 사업들로 취지는 좋지만 여러 혜택이 전입을 결정하는 핵심 요인이 아닌 부수적인 요소에 불과하다고 지적했다.

더욱이 대학생에게는 별도로 100만 원 수준의 전입장려금까지 지급되는 만큼 추가 지원이 과도한 것은 아닌지 재검토가 필요하다는 주장이다.

강이나 의원은 "1·2순위에 해당하는 기업 유치와 정주 여건 개선은 행정 단독으로 해결하기 어렵고 오랜 시간과 예산이 소요되는 장기 과제"라며 "근본적 과제를 절대 포기해서는 안 되지만 수년이 걸리는 일만 바라보며 지금 청년들이 목말라하는 니즈(Needs)를 놓쳐서도 안 된다"고 주장했다.

강이나 의원은 '익산시 청년희망도시 구축 조례'에 따른 청년정책 기본계획을 원점에서 재점검해야 할 것이라고 강하게 촉구했다.

청년들의 실제 수요와 정착을 가로막는 요인을 면밀히 분석해 보여주기식 사업은 과감히 개선하는 등 정책의 방향을 대전환해야 할 것이라는 주장이다.

강이나 의원은 "청년은 시혜 대상이 아니라 도시의 변화를 만들어가는 주체"라며 "청년의 시각과 언어로 필요로 하는 정책을 만들어갈 때 비로소 익산은 청년이 돌아오고 머무는 생기 넘치는 도시가 될 것"이라고 강조했다.

PPT③ 서브웨이 매장, 싸이 흠뻑쇼

우리는 지난 사례에서 중요한 힌트를 얻을 수 있습니다. 십수 년 전 청년 설문조사에서 익산시에 가장 필요한 것으로 1위를 차지했던 것은 다름 아닌 ‘서브웨이 매장 유치‘였습니다.

어느 해에는 대도시에서나 열리던 ‘싸이 흠뻑쇼’ 같은 문화 이벤트 하나가 익산 청년들에게 큰 열광과 자부심을 선사했습니다.

청년들이 원하는 것은 틀에 박힌 지원사업 목록에만 있지 않습니다. 때로는 시대 트렌드에 맞는 먹거리, 소비 환경, 여가 문화 한 가지가 "익산도 살 만한 도시, 재미있는 도시"라는 인식을 심어주는 결정적 계기가 됩니다.

빠르게 변화하는 청년 세대의 니즈를 반영하기 위해서 「익산시 청년희망도시 구축 조례」에 따른 ‘청년정책 기본계획’을 원점에서 철저히 점검해 주십시오.

실적 쌓기용 사업 나열을 넘어, 청년의 거주지 선택과 정착을 막는 실질적 장애 요인을 촘촘히 조사하고 청년이 원하는 삶의 실태를 청년의 눈높이에서 파악해야 합니다.

더불어 청년정책의 패러다임을 ‘혜택을 주는 도시’에서 ‘청년이 선택하는 도시’로 전환해 주십시오. 지원금을 주며 오라고 손짓하기보다, 청년의 목소리를 경청하고 열망하는 환경을 가꿈으로써 스스로 살고 싶게 만들어야 합니다.

실질적 도움이 되는 지원은 강화하되, 보여주기식 사업은 수술하여 청년이 익산을 선택할 '진짜 이유'를 만들자는 것입니다.

청년은 시혜 대상이 아니라 도시의 변화를 만들어가는 주체입니다.

청년의 시각과 언어로 필요로 하는 정책을 만들어갈 때 비로소 익산은 청년이 돌아오고 머무는 생기 넘치는 도시가 될 것입니다.

익산시가 청년의 목소리에 귀 기울이고 청년이 선택하는 희망의 도시로 거듭나도록 적극적인 관심과 실천을 촉구합니다.

경청해 주셔서 감사합니다.