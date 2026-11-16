부산시, 2027학년도 수능 종합지원대책 가동…교통·안전관리 강화

부산시가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 원활한 시험장 이동과 안정적인 응시 환경 조성을 위해 교통·수송 지원과 소음 관리, 응급의료 대응 등 종합지원대책을 시행한다.

16일 부산시는 오는 19일 부산지역 64개 시험장에서 시행되는 '2027학년도 대학수학능력시험'의 원활한 진행과 수험생 편의 제공을 위해 종합지원대책을 추진한다고 밝혔다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

시에 따르면 올해 부산지역 수능 응시자는 총 2만9181명으로 시험은 당일 오전 8시 40분부터 시작된다. 시는 수험생들이 안정적인 환경에서 시험에 응시할 수 있도록 교통·수송, 소음·미세먼지 방지, 의료지원, 홍보 등 분야별 지원대책을 마련하고 시험 당일 종합상황반을 편성·운영해 추진 상황을 체계적으로 관리할 계획이다.

먼저 교통 혼잡을 최소화하고 수험생의 원활한 입실을 돕기 위해 다각적인 '교통 및 수송 지원'에 나선다. 아침 시간대 교통량 분산을 위해 공공기관과 50인 이상 기업체 등의 출근 시간을 오전 10시로 조정한다. 또 당일 오전 6시부터 8시 10분까지 교통 혼잡이 예상되는 시내·마을버스 83개 노선에 차량을 집중 투입해 운행 간격을 단축하고, 도시철도 임시열차 5대를 비상 대기시킨다.

아울러 '교통종합상황실'을 운영해 교통 상황을 실시간으로 모니터링하고 돌발 상황에도 신속히 대응할 방침이다. 원활한 도로 흐름을 위해 오전 7시부터 9시까지 BRT 구간을 제외하고 가로변 버스전용차로 단속을 일시 중지하고 승용차요일제를 해제한다. 또 모범운전자회와 합동 현장지도반 등 800여 명이 교통지도에 나서며 주요 도시철도역 등 39곳에 비상 수송 차량 53대를 배치해 무료 수송을 돕는다.

시는 수험생이 쾌적한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 주변 소음을 철저히 통제하고 만일의 응급 상황에 대비한다. 시험장이 있는 15개 구군에 소음·미세먼지 방지 대책반을 편성해 시험장 주변 공사장 및 생활 소음을 집중적으로 관리하고 응급환자 발생 시에는 16개 구군 보건소를 중심으로 구성된 의료지원반과 부산소방재난본부의 구급 차량을 연계해 신속한 구급 활동을 펼칠 계획이다.

전재수 시장은 "그동안 최선을 다해 준비해 온 수험생 여러분의 노력이 좋은 결실로 이어지기를 진심으로 기원한다"며 "수험생들이 안정적인 환경에서 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 교통, 안전, 의료 등 모든 분야에서 빈틈없는 지원체계를 가동하겠다"고 강조했다.