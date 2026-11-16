화성시 민·정·관 "시민 동의 없는 군공항 이전 절대 불가"…강력 반발

화성특례시 민·정·관이 정부의 일방적인 수원군공항 화성 이전 추진에 반대하며 국방부 갈등관리용역 백지화와 수원군공항 특별법안 철회, 경기국제공항 건설 중단을 촉구했다.

16일 화성시에 따르면 수원전투비행장 화성이전 반대 범시민대책위원회(상임위원장 이상환·이하 범대위)는 이날 오전 10시 화성시의회 1층 로비에서 ‘국방부 갈등관리용역·수원군공항 특별법·경기국제공항 추진 반대 민·정·관 공동입장문’을 발표했다.

▲정명근 화성특례시장이 16일 화성특례시의회에서 열린 민·정·관 공동입장문 발표 행사에서 수원군공항 화성 이전 반대 입장을 밝히고 있다. ⓒ화성특례시

이날 행사에는 이상환 범대위 상임위원장을 비롯해 정명근 화성시장, 이계철 화성시의회 의장, 송옥주 국회의원, 시의회 수원군공항 화성이전 반대 특별위원회 관계자, 경기도의원, 사회단체 관계자와 시민 등 100여 명이 참석했다.

이번 공동입장문 발표는 최근 국방부의 수원군공항 이전 관련 갈등관리용역 추진과 수원시 지역 국회의원들의 수원군공항 이전 특별법안 발의, 경기도의 경기국제공항 연구용역 재개 등 잇따른 현안에 대응하기 위해 마련됐다.

범대위는 화성시가 수원군공항 소재지이자 예비이전후보지로 지정된 지자체라는 점을 강조하며, 화성시민과의 협의나 동의 없이 군공항 이전을 일방적으로 추진하는 것은 지역의 자치권과 시민의 자기결정권을 침해하는 행위라고 비판했다.

특히 국방부의 갈등관리용역이 수원군공항의 화성 이전을 전제로 사업 추진의 정당성을 확보하는 수단으로 활용될 수 있다며 용역의 전면 백지화를 요구했다. 지난 9월 30일 발의된 수원군공항 특별법안에 대해서도 즉각 철회할 것을 촉구했다.

경기국제공항 건설에 대해서는 수원군공항 이전과 별개의 사업이지만 향후 군공항 이전을 우회적으로 추진하는 수단이 될 수 있다며 시민 동의 없는 사업 추진에 반대한다는 입장을 밝혔다. 아울러 2017년 화옹지구 예비이전후보지 지정 철회와 관련 사업의 전면 재검토도 요구했다.

범대위는 화옹지구가 미래 모빌리티와 재생에너지 산업의 핵심 지역이자 서해안 생태·관광 자원을 품은 미래 자산이라는 점도 강조했다. 화성호와 매향리 갯벌의 생태적 가치, 조류 충돌에 따른 항공 안전 문제 등을 제기하며 과거 미 공군 폭격훈련장으로 오랜 기간 피해를 겪은 매향리와 주변 지역에 또다시 일방적인 희생을 요구해서는 안 된다고 주장했다.

정명근 시장은 “화성의 미래는 화성이 결정해야 한다”며 “화옹지구는 화성의 미래 성장전략과 서해안의 지속가능한 발전 가능성이 어우러진 소중한 미래 자산”이라고 밝혔다. 이어 군공항 이전과 경기국제공항 추진, 특별법안과 관련해 화성시민의 결집된 의견이 가장 우선시돼야 한다고 강조했다.

공동입장문 발표 이후 참석자들은 국방부 갈등관리용역 전면 백지화와 수원군공항 특별법안 철회, 경기국제공항 건설 반대를 촉구하는 구호를 외치며 공동 대응 의지를 다졌다.