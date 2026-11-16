대전 식당 12곳서 68만 원 무전취식한 30대 구속 송치

▲유성구 봉명동 먹자골목 일대 식당 12곳에서 무전취식을 한 30대 남자가 경찰에 덜미를 잡혔다 ⓒAI생성 이미지

대전지역 식당을 돌며 상습적으로 음식값을 내지 않고 달아난 30대 남성이 구속 송치됐다.

대전 유성경찰서는 유성구 봉명동 먹자골목 일대 식당 12곳에서 무전취식을 한 혐의(사기)로 30대 A씨를 구속 송치했다고 16일 밝혔다.

A씨는 지난 8월 27일부터 검거 직전까지 봉명동 일대 식당에서 음식과 주류 등 총 68만원 상당을 먹고 계산하지 않은 채 달아난 혐의를 받고 있다.

일정한 주거지가 없는 A씨는 주로 영세 식당을 찾아 음식을 먹은 뒤 추가 주문을 하고, 휴대전화로 통화하는 척하며 자리를 떠나는 수법을 반복한 것으로 조사됐다.

경찰은 신고 접수 직후 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석과 탐문수사를 통해 A씨의 신원을 특정하고 추가 범행 11건을 확인했다.

이후 은신처에 숨어있던 A씨를 검거해 구속했다.

앞서 대전서부경찰서도 지난달 24일 서구 관저동의 한 식당에서 5만원 상당의 음식값을 내지 않고 달아난 40대 일행 3명을 추적해 검거하고 피해 회복 조치를 마쳤다.

대전경찰청 관계자는 “소액이라도 무전취식은 영세 자영업자의 생계를 위협하는 민생침해범죄”라며 “신속한 초동수사로 범인을 검거하고 상습 행위자에 대해서는 구속 수사 등 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.