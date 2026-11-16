무주군의회 제329회 정례회 개회…31일간 행감·새해 예산안 심사

▲ⓒ제329회 무주군의회 제2차 정례회 (오광석 의장 개회)

전북 무주군의회가 16일 제329회 제2차 정례회 문을 열고 다음 달 16일까지 31일간의 본격적인 의정활동에 돌입했다.

이번 정례회는 올 한 해 군정 운영 전반을 꼼꼼히 점검하는 행정사무감사를 비롯해 올해 제3회 추가경정예산안, 내년도 본예산안 및 기금운용계획안 심사 등 무주군의 살림살이와 미래 정책 방향을 가늠하는 핵심 안건들을 다루는 자리다.

회기 첫날인 16일 열린 제1차 본회의에서는 지방의회법 연내 제정 촉구 건의안과 송전선로 무주군 관통 반대 결의안이 채택됐으며, 각 상임위원회에 올라온 안건들에 대한 제안설명이 이어졌다.

본격적인 군정 견제와 감시는 17일부터 시작된다. 의회는 오는 25일까지 인구활력과와 태권문화과를 시작으로 집행부 각 실·과를 대상으로 행정사무감사를 벌여 사업 추진 실태를 점검하고, 드러난 문제점에 대한 시정 요구와 실효성 있는 정책 대안을 제시할 계획이다.

이어 30일부터는 올해 제3회 추가경정예산안과 명시이월 사업안, 계속비 사업 변경안, 기금운용계획 변경안 심사에 착수한다. 다음 달 3일에는 주요 사업장 현장을 직접 찾아 추진 상황을 눈으로 확인한 뒤, 4일부터 내년도 본예산안과 기금운용계획안에 대한 강도 높은 심사를 이어간다.

정례회 막바지인 다음 달 14일에는 군정질문을 통해 지역 주요 현안에 대한 집행부의 책임 있는 답변을 이끌어내고, 회기 마지막 날인 16일 행정사무감사 결과보고서 채택과 내년도 예산안 및 기금운용계획안 의결을 끝으로 올해 회기 일정을 모두 마무리한다.

오광석 무주군의회 의장은 개회사를 통해 제10대 무주군의회 출범 이후 처음 맞이하는 제2차 정례회인 만큼 지난 1년의 군정을 면밀히 되돌아보고 내년도 발전 방향을 설계하는 중대한 분수령이라고 강조했다. 이어 행정사무감사와 예산안 심사는 물론 조례안과 동의안 등 각종 의안을 세심하게 살펴 군민의 뜻이 군정에 온전히 반영될 수 있도록 의원과 집행부 모두 맡은 역할과 책임을 다해달라고 당부했다.