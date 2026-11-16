전북자치도·한전, 전력망 병목 해소 맞손…재생에너지·첨단기업 길 연다

전북특별자치도가 재생에너지 발전 확대와 첨단기업 유치의 최대 걸림돌로 꼽히는 전력망 포화 문제를 풀기 위해 한국전력공사와 본격적인 공동 대응에 나섰다.

전북자치도는 16일 도청에서 한전 본사와 전북본부 관계자들이 참석한 가운데 ‘전북지역 전력계통 현황 및 대응방안 간담회’를 열고, 지역별 전력망 접속 제한 원인과 현안을 점검하며 실질적인 해법을 모색했다.

이번 간담회는 풍부한 재생에너지 자원을 바탕으로 국가 에너지전환을 이끌고 있는 전북의 전력 공급 여건을 정밀하게 진단하기 위해 마련됐다. 도내 발전설비가 가파르게 늘어나는 만큼 이를 원활히 수용할 전력망 확충과 접속 여건 개선이 시급한 데다, 대규모 전력을 필요로 하는 첨단산업을 유치하기 위해서도 안정적인 전력 공급 기반이 필수적이기 때문이다.

이날 도와 한전은 도내 전력계통 현황과 주요 제약 요인을 공유하고, 최근 정부가 내놓은 전력망 혁신대책이 전북 현장에 미칠 파장과 실제 적용 가능성을 집중적으로 살폈다. 양 기관은 재생에너지 발전설비와 전력망이 엇박자 없이 균형 있게 확충될 수 있도록 긴밀히 힘을 모아야 한다는 데 인식을 같이했다.

아울러 기존 전력망의 활용 효율을 극대화하고 계통 운영 방식을 개선하는 단기적 처방과 함께, 미래 산업 수요에 선제적으로 대비하기 위한 중장기 전력 인프라 확충 방향에 대해서도 심도 있는 논의를 이어갔다. 정부의 전력망 혁신 정책이 지역 실정에 맞게 실효성을 거두려면 지자체와 관계 기관의 유기적인 호흡이 무엇보다 중요하다는 판단에서다.

이원택 전북특별자치도지사는 “재생에너지 확대와 첨단기업 유치를 성공적으로 이끌기 위해서는 지역의 전력계통 여건에 대한 정확한 진단이 선행되어야 한다”며 “한전과 긴밀하게 협력해 도내 전력계통 현안에 선제적이고 적극적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.