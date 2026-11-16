신계용 과천시장, "법무부 이전 반대" 정부과천청사 앞서 1인 시위

신계용 경기 과천시장이 16일 오전 8시 30분 정부과천청사 앞에서 법무부 이전에 반대하는 1인 시위를 벌이고 정부에 시민과의 협의 및 실질적인 대책 마련을 촉구했다.

16일 과천시에 따르면 이번 시위는 지난 달 8일부터 청와대와 국무총리공관 앞 등에서 이어온 1인 시위의 연장선으로, 법무부가 위치한 정부과천청사 앞으로 장소를 옮겨 과천시의 반대 입장을 전달하기 위해 마련됐다.

▲신계용 과천시장이 과천정부청사 앞에서 1인 시위를 벌이고 있다. ⓒ과천시

과천시는 중앙행정기관 이전이 지역의 행정·자족 기능을 약화시키고 지역경제 위축으로 이어질 수 있다고 우려하고 있다. 특히 대규모 주택공급이 추진되는 상황에서 중앙행정기관까지 이전하면 도시 기능과 생활 기반 시설에 부담이 커질 수 있다는 입장이다.

시는 지난 9일 행정안전부가 추진하는 ‘정부과천청사 중장기적 활용방안 연구용역’에 법무부 존치 요구를 담은 공식 의견을 제출하는 등 정부와의 협의를 요구해 왔다.

신계용 시장은 “법무부 이전은 과천의 미래와 시민의 삶에 중대한 영향을 미치는 사안인 만큼 시민 의견을 충분히 듣고 지역에 미칠 영향을 면밀히 검토해야 한다”며 “정부는 시민과의 대화에 나서고, 균형발전 정책이 기존 지역의 불균형으로 이어지지 않도록 실질적인 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

한편, 시민들은 16일부터 30일까지 정부과천청사 앞에서 릴레이 1인 시위를 이어갈 예정이며, 신 시장도 마지막 날인 30일 오전 시위에 참여할 계획이다.