빗소리마저 음악이 된 성주 덕암서원...고택음악회에 400여 명 운집

▲성주군이 지난 14일 월항면 덕암서원에서 ‘TBC 고택음악회 시즌15’를 개최하고 있다 ⓒ성주군

깊어가는 가을, 빗소리와 음악이 어우러진 고택에서 특별한 문화공연이 펼쳐졌다. 궂은 날씨에도 관람객들의 발길은 이어졌고, 오랜 역사와 전통을 간직한 서원은 이날 하루 아름다운 선율이 흐르는 문화예술 공간으로 거듭났다.

성주군은 지난 14일 월항면 덕암서원에서 열린 ‘TBC 고택음악회 시즌15’가 전국 각지에서 찾아온 관람객 등 400여 명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다고 16일 밝혔다.

이날 덕암서원은 늦가을의 정취와 고택 특유의 고즈넉한 분위기, 음악이 어우러진 특별한 공연장으로 변신했으며, 비가 내리는 궂은 날씨에도 관람객들은 고택의 운치를 배경으로 펼쳐지는 공연을 즐기며 일상에서 벗어나 늦가을의 여유와 감동을 만끽했다.

무대에는 국악인 고영열과 가수 안신애, 서도밴드가 올라 국악과 대중음악을 넘나드는 다채로운 공연을 선보였다. 장르의 경계를 넘나드는 음악은 고택의 전통적인 공간과 어우러지며 관객들의 호응을 이끌어냈다.

지역 청소년들의 특별무대도 눈길을 끌었다.

전국 국악경연대회 대상 수상으로 실력을 인정받은 성주 수륜중학교 국악관현악단 ‘가야산愛’가 특별출연해 관람객들에게 국악의 아름다움을 전했다. 학생들은 전국에서 모인 관객들 앞에서 그동안 갈고닦은 기량을 선보이며 지역 문화예술의 미래를 보여줬다.

이번 음악회는 덕암서원이라는 지역의 소중한 문화유산을 단순한 역사 공간을 넘어 음악과 공연을 함께 즐기는 문화공간으로 활용했다는 점에서 의미를 더했다.

특히 전국 각지의 관람객들이 성주를 찾아 고택의 역사와 전통, 늦가을의 풍경을 함께 경험하면서 지역의 문화적 매력을 알리는 계기가 됐다.

전화식 성주군수는 “궂은 날씨에도 전국 각지에서 성주를 찾아주신 관람객 여러분께 감사드린다”며, “앞으로도 지역 문화유산과 연계한 다양한 공연으로 성주의 문화적 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.