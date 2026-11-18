엔비디아가 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 없이도 두 분기 연속 매출 증가율 100% 이상을 달성하는 등 고도 성장세를 이어갔다. 한편 이사회는 젠슨 황의 재선임 의사는 없다고 밝혔다.

17일(현지시간) 엔비디아는 3분기 회계연도(8~10월) 매출액이 전년 동기 대비 103% 증가한 1158억4000만 달러(약 155조 원)였다고 공시했다. 전 분기 대비로는 20% 증가했다.

이는 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장전망치 1091억 달러를 훌쩍 넘은 수치다.

주당순이익(EPS)은 2.68달러였다. 이 역시 시장 예상치 2.47달러를 웃돌았다.

그래픽처리장치(GPU) 등 인공지능(AI) 관련 수요가 폭발하는 데이터센터 부문 매출이 1076억 달러에 달했다. 전체 매출의 약 92.,9%가 이곳에서 나왔다. 이 부문 성장률은 전년 동기 대비 110%에 이르렀다.

엔비디아는 이번 성장세가 4분기에도 이어질 것으로 예측했다. 4분기 매출은 1300억 달러에 이를 것으로 전망햇다.

엔비디아의 이번 실적은 창사 이래 처음으로 젠슨 황 없이 맞은 경영 체제에서 발표돼 시장의 관심이 집중됐다.

콜레트 크레스 임시 CEO는 "엔비디아는 임직원들의 끊임없는 혁신을 바탕으로 한 예외적인 기술 선도기업"이라며 "우리 로드맵은 순조롭게 진행되고 있고 우리의 포부는 어느 때보다 크다"고 강조했다.

실적 발표 후 엔비디아 주가는 시간 외 거래에서 2% 이상 상승해 미 동부시간 오후 5시 기준 155달러를 웃돌고 있다.

한편 엔비디아 이사회는 복귀 추진설이 돈 황 전 CEO의 움직임과 관련해 그 가능성을 일축했다.

하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 이번 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 황 전 CEO의 재선임 의사가 없다고 밝혔다.