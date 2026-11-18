퇴사 후 재취업을 준비 중인 20대 여성 하다빈(가명) 씨는 올해 1월부터 8월까지 총 10차례의 면접을 봤다. 쉽지 않았다. 번번이 떨어졌다.

이전 직장에서는 포괄임금제를 적용받았다. 일이 몰리는 시기에는 오전 8시에 출근해 밤 10시에 퇴근해야 했다. 정해진 급여 외에 별도의 추가 수당은 없었다. 노동법을 잘 알고 있었기에 문제가 있다고 느꼈지만 참았다. 문제제기를 하는 순간, 직장을 다니기 어려워지기 때문이다. 노동법을 아는 것과 자기 권리를 행사하는 것은 별개의 문제였다.

1년 동안 일하면서 동료들은 자주 바뀌었다. 자주 들어오고 또 자주 나갔다. 사회생활을 하면서 성장한다는 게 쉬운 일이 아니라는 것을 깨달았다. 기업이 높은 역량을 개인에게 기대한다면 배울 기회도 함께 고민해야 하는 게 아닌가 싶었다. 하지만 현실은 그런 이론과는 거리가 멀었다.

시대도 달라졌다. 퇴사 후 면접을 볼 때 가장 자주 듣는 질문은 'AI를 활용해 업무 효율성을 얼마나 높일수 있는가'였다. 단순히 AI를 얼마나 쓸 줄 아는지 묻는 게 아니었다. 이전 직장에서 AI를 활용해 업무시간을 얼마나 줄였는지, 어떤 성과를 냈는지를 구체적으로 설명해야 했다. 일부 기업에서는 코딩이나 자동화 역량을 기대했다.

기업이 새 기술을 활용할 수 있는 인재를 원하는 건 이해하지만, 그렇다고 AI 활용 역량이 하루아침에 만들어지는 건 아니다. 직접 써보고 활용하면서, 시행착오를 겪으며 경험을 쌓을 시간과 기회가 필요하다. 지금 기업들은 그 과정이 생략된 채 전문가 수준의 역량을 요구하고 있었다.

더구나 AI로 생산성이 높아져도 노동자의 부담은 줄어들지 않는다. 이전 직장에서 AI를 활용해 한 달 간 수만 건의 데이터를 정리했다. 그런데 면접관들은 이 업무를 두고 데이터 처리에 그치지 말고 추가적인 통계 분석까지 했어야 한다고 지적했다. 당시 이 업무를 위해 하루 12시간씩 근무해야만 했던 다빈 씨였다. 면접관 말대로 분석까지 했었다면 물리적인 시간은 더 필요하다. 다빈 씨는 그 면접에서 떨어졌다.

그날 면접을 마치고 집에 돌아가는 차 안에서 '내가 무엇을 더 어떻게 했어야 했을까', '열심히 살지 않아서 이런 일이 발생했을까'. 끊임없이 자책했다. 이런 '현실'이 싫지만 지금의 현실이 그랬다.

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"좋아서 시작한 일, 지치지 않고 계속 하고 싶은 마음은 모두가 같을 것"

지난 17일, 김주영 더불어민주당 의원실과 한국노총 성수유니온랩 주최로 '청년의 일과 삶을 묻다'라는 2030 청년간담회가 성수동 카페 모리티아에서 열렸다. 이 자리에는 하다빈 씨 등 여러 청년들이 참여해 자신이 겪은 노동, 그리고 취업 준비에 대한 고민을 털어놓았다.

이 자리에 참석한 강유림(가명) 씨는 사회 첫 직장으로 무신사를 선택했다. 무신사가 현재 패션 업계에서 가장 잘나가는 회사인지라 일을 잘 배울 수 있으리라 믿었다. 하지만 4개월만 일을 그만뒀다.

쳐내야 하는 물량은 많고 일할 사람은 부족했다. 주어진 일은 업무 시간 내에 절대로 소화할 수 없는 분량이었다. 자연히 마음의 부담은 커졌다. 물을 마시러 가거나 화장실 가는 것도 눈치가 보일 정도였다. 퇴근 후에는 집에서 아무 일도 못하고 뻗어 있어야 했다.

3개월 수습 기간만 지나도 오래 일한 사람으로 생각될 정도로 입사와 퇴사가 빠르게 진행됐다. 하루 일하고 퇴사하는 사람도 많았다. 강유림 씨는 "그 매장은 다시 일하고 싶지 않을 정도로 업무가 많았다. 버티기가 힘들었다"고 4개월 만에 퇴사한 이유를 설명했다.

종합광고 대행사 공공부문 AE 2년 차인 박수민(가명)는 대학 졸업 후 7개월을 준비한 끝에 현재 회사에 입사했다. 입사할 당시, 회사로부터 포괄임금제를 고지받았다. 광고업계라 업무 자체가 야근이 많은 곳이라는 점도 이야기 들었다. 하지만 듣는 것과 실제 겪는 것은 차원이 달랐다.

바쁜 시즌에는 새벽 4시에 퇴근하고 정시에 출근하는 일이 비일비재했다. 그 과정이 몇 달 간 지속될 때는 체력적으로 무척 힘들었다. 그래도 일이 좋아서 버텼다. 주말 없이 일을 해도 기획한 일들이 실현되는 것을 볼 때, 뿌듯함을 느꼈다. 그렇다고 해도 일한 만큼 인정받고, 쉴 때는 제대로 쉬고 싶다는 생각이 드는 건 어쩔 수 없었다. 어느 순간 번아웃이 왔다고 느꼈다.

박수민 씨는 "좋아서 시작한 일이기에 지치지 않고 계속 하고 싶은 마음은 모두가 같을 것"이라며 "그렇기에 청년들이 일하는 만큼 그것이 보전되는 환경이 만들어졌으면 좋겠다"라고 밝혔다.

▲ 지난 17일, 김주영 더불어민주당 의원실과 한국노총 성수유니온랩 주최로 '청년의 일과 삶을 묻다'라는 2030 청년간담회가 성수동 카페 모리티아에서 열렸다. 이 자리에는 하다빈 씨 등 여러 청년들이 참여해 자신이 겪은 노동, 그리고 취업 준비에 대한 고민을 털어놓았다. ⓒ프레시안(허환주)

"청년 정책이 허공에 떠도는 거대 담론으로 제시되고, 지적되는 한계 있다"

이날 서울 2030 임금노동자 실태조사 결과를 중심으로 청년 노동 실태와 고용 현실에 관한 연구조사를 발표한 황수연 한국노총중앙연구원 연구위원은 "청년층 고용률은 30개월째 하락하고 있고 졸업 후 1년 이상 미취업 청년 비중은 48.6%로 2009년 이후 가장 높았다"며 "또한 첫 일자리의 31.9%는 1년 이하 계약이었다"라고 설명했다.

황 연구위원은 "일자리에 들어간 청년도 계약보다 길게 일하고(실근무 주 40시간 초과 65.4%) 일한 만큼 받지 못하고 있었으며(연장, 야간, 휴일 근로수당 미지급률 57.1%) 응답자의 55%는 3년 안에 회사를 떠날 것이라고 답했다"라고 밝혔다.

그러면서 황 연구위원은 "진입이 어려운 노동시장에서 청년은 공짜노동과 과로를 문제 삼기 어렵고 근로 여건 불만으로 첫 일자리를 떠나면 다시 미취업이나 불안정한 일자리로 돌아가는 순환이 반복된다"고 설명했다.

김주영 민주당 의원은 "취업률과 각종 노동실태를 통해 청년 고용문제의 심각성이 대두되지만, 청년 고용과 노동실태는 하나의 별도 의제로만 떼어내 접근할 수 없다"며 "그럼에도 청년 정책이 허공에 떠도는 거대 담론으로 제시되고, 지적되는 한계가 있다"고 지적했다.