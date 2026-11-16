광명시, 노사민정 협력 강화…'노동존중도시' 조성 속도

경기 광명시가 노동계와 경영계, 시민사회가 함께하는 노사민정 협력체계를 강화하며 노동존중도시 조성에 나섰다.

16일 광명시에 따르면 시는 이날 시청 중회의실에서 박승원 광명시장과 노동계·경영계·시민사회·관계기관 대표 등 15명이 참석한 가운데 노사민정협의회 회의를 열고 노동정책 추진 방향과 주요 사업을 공유하며 지역 노동현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다.

▲광명시 노사민정협의회 회의 참석자들 기념촬영 ⓒ광명시

박 시장은 신규 위원 10명에게 위촉장을 수여하고, 참석자들과 함께 ‘모두가 함께 성장하는 지속가능한 광명’을 위한 노사민정 공동선언을 낭독했다.

공동선언에는 기후위기와 인공지능(AI) 전환, 산업구조 변화 등 급변하는 사회환경에 공동 대응하고, 모든 노동자가 안전하고 존중받는 도시를 만들겠다는 의지를 담았다.

이어진 회의에서는 노동환경 변화에 따른 정책 추진 방향과 노동자 권익 보호, 안전한 노동환경 조성을 위한 협력 방안을 논의했다.

특히 올해 처음 구성된 상생안전분과와 노동약자보호분과가 노동자 안전 강화와 취약노동자 권익 보호 등 현장 중심의 노동현안을 발굴하고, 실질적인 정책으로 발전시켜 나가기로 했다.

박 시장은 “노동환경이 빠르게 변화하는 만큼 노동자의 권익 보호와 안전한 일터를 위한 노사민정의 협력이 중요하다”며 “지역 노동현안을 함께 고민하고 실질적인 해법을 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 시는 이동노동자 쉼터 운영과 노동안전지킴이 활동, 우리노무사 상담, 배달종사자 안전 지원 등을 추진하고 있으며, 지난 9월에는 노동자 권익 보호와 지원을 전담하는 노동권익센터를 개소했다. 앞으로도 지역사회와의 협력을 바탕으로 노동환경 개선과 상생협력 문화 확산에 힘쓸 계획이다.