목포대 약대생들, 숙취운전 예방 앱 개발…창업 경진대회 '최우수상'

국립목포대학교 약학대학 학생들이 약학 전공 지식을 활용해 숙취운전을 예방하는 창업 아이디어를 선보여 주목받고 있다.

16일 목포대에 따르면 약학대학 5학년 학생들로 구성된 창업팀 '운전은 맑음'(대표 양시영, 팀원 김태홍)이 지난 11일 국립순천대학교에서 열린 '2026 전남·광주 대학생 창업 아이디어 경진대회'에서 최우수상(2위)을 수상하고 한국장학재단이사장상을 받았다.

이번 대회에는 전남·광주 지역 대학생 창업팀들이 참가했으며, 서면심사를 통과한 20개 팀이 본선 발표평가를 통해 창업 아이디어의 실현 가능성과 사업성을 겨뤘다.

▲전남·광주 대학생 창업 아이디어 경진대회에서 최우수상(2위)을 받고 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 11. 16 ⓒ목포대학교

'운전은 맑음'이 출품한 아이디어는 숙취운전 예방 애플리케이션(앱) '술깨GO'다. 전날 술을 마신 운전자가 다음 날 아침 운전대를 잡아도 되는지 판단하는 데 도움을 주는 서비스다.

사용자가 마신 술의 종류와 양을 음성이나 사진으로 기록하면 위드마크 공식에 체중과 식사, 수면 정보 등을 반영해 알코올 분해에 필요한 시간과 운전 가능 예상 시각을 안내하는 방식이다.

특히 음주 기록이 남아 있는 상태에서 차량 블루투스에 연결되면 자동으로 경고 메시지를 보내고, 앱을 통해 대리운전이나 택시도 호출할 수 있도록 설계했다. 단속이나 처벌 등 사후 대응에 집중된 기존 음주운전 대책에서 벗어나 운전 전 단계에서 위험을 차단하겠다는 점이 핵심이다.

양시영 대표는 알코올이 약물처럼 체내에 흡수되고 대사되는 약동학 원리를 적용해 계산 엔진을 직접 설계했다. 김태홍 팀원은 계산 엔진의 작동 여부를 검증하고 운전자 설문조사를 분석해 예측 모델의 근거를 마련했다.

지도교수인 목포대 약학대학 심정현 교수는 아이디어 구상부터 계산 모델 설계, 본선 발표 준비까지 전 과정을 지도하며 학생들의 전공 지식이 실제 서비스로 구현될 수 있도록 지원했다.

심사위원단은 처벌과 단속 등 음주운전 적발 이후에 초점을 맞춘 기존 대책과 달리 운전자가 차량에 탑승하기 전 숙취운전 위험을 인지하고 대체 교통수단을 이용하도록 유도하는 예방 중심 기술이라는 점을 높이 평가했다.

이번 수상은 지역 대학생들이 약학이라는 전문 분야를 사회적 안전 문제 해결에 접목했다는 점에서 의미가 크다. 특히 숙취운전은 음주 다음 날에도 운전자가 자신의 상태를 정확히 판단하기 어렵다는 점에서 사고 위험이 높은 만큼 '술깨GO'가 실생활에서 활용될 경우 음주운전 예방과 교통안전 의식 개선에도 기여할 것으로 기대된다.

양시영 대표는 "약품생화학과 약리학, 물리약학 등 약학 수업에서 배운 지식이 사회 문제를 해결하는 데 활용될 수 있다는 것을 확인했다"며 "심정현 교수님의 지도 덕분에 아이디어를 구체적인 모델로 발전시킬 수 있었다"고 말했다.

이어 "전남광주시 지역에서 시범 운영을 거쳐 실제 서비스로 성장시켜 나가겠다"고 덧붙였다.