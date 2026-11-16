'희망학교 99곳' 급증한 전북유학…천호성 교육감 "현장 인력·업무 지원"

수도권 등 타지역 학생들이 자연과 생태, 특화된 교육과정을 찾아 농산어촌으로 유학 오는 ‘전북유학’ 열기가 빠르게 확산하면서 희망학교가 100곳에 육박하자 천호성 전북특별자치도교육감이 늘어난 교육 수요에 맞춘 유기적인 현장 지원책 마련을 강하게 주문하고 나섰다.

천호성 교육감은 16일 열린 도교육청 주간 정책회의에서 전북유학 운영 현황을 면밀히 점검하며 “유학생이 많이 찾아오는 것만큼이나 중요한 것이 그에 걸맞은 촘촘한 현장 지원”이라며 “전북유학생 증가에 발맞춰 학교 현장의 업무 부담을 실질적으로 덜어주고 필요한 인력을 적기에 뒷받침할 수 있는 지원 방안을 서둘러 마련해야 한다”고 강조했다.

천 교육감이 이처럼 현장 지원의 내실화를 강조하고 나선 배경에는 전북유학의 가파른 성장세가 자리 잡고 있다.

▲16일 열린 전북특별자치도교육청 주간정책회의에서 천호성 교육감이 전북유학과 올해 수능에 대한 특별한 당부를 하고 있다. ⓒ

도심의 과밀 학급과 입시 위주 경쟁에서 벗어나 작은 학교만의 맞춤형 교육과 쾌적한 생태·문화 체험, 가족 체류형 정주 여건을 찾는 학부모와 학생들의 발길이 이어지면서 전북유학 희망학교는 지난해 60개교에서 올해 99개교로 1년 만에 65%나 급증했다.

사업 규모가 빠르게 커지면서 일선 학교 교직원들의 행정·운영 부담이 가중될 수 있다는 우려가 제기되자 도교육청은 선제적인 제도 개선에 착수했다.

그동안 전북유학 운영 학교가 의무적으로 꾸려야 했던 학교별 특색 프로그램을 내년부터는 학교 여건에 맞춰 자율적으로 운영하도록 전환해 현장의 숨통을 틔워주기로 한 것이다.

천 교육감은 특히 조직개편 지연 등으로 인한 행정 공백이 학교 현장의 어려움으로 번지지 않도록 각별한 대응을 지시했다.

그는 “조직개편이 늦어지면서 일선 학교로의 인력 재배치 시점 역시 지연될 우려가 있다”며 “현장의 업무 증가에 유기적이고 유연하게 대응할 수 있도록 실질적인 인력 지원 방안을 다각도로 검토해 달라”고 당부했다. 2027학년도 전북유학생 모집은 오는 26일부터 본격적으로 시작된다.

천 교육감은 이어 사흘 앞으로 다가온 2027학년도 대학수학능력시험의 무결점 시행을 위해서도 교육청 전 부서의 총력 대응을 주문했다. 천 교육감은 “도내 수험생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 그동안 갈고닦은 실력을 온전히 발휘할 수 있도록 모든 부서가 힘을 모아달라”며 “시험 운영 과정에서 불거질 수 있는 작은 변수와 지원 필요 사항까지 사전에 꼼꼼히 챙기고 관계 부서 간 긴밀히 협력해 차질 없이 시험을 치러내자”고 말했다.

한편 19일 치러지는 이번 수능 응시생은 지난해보다 464명 줄어든 1만 7473명으로 전주와 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제 등 도내 6개 시험지구 65개 시험장에서 진행된다.