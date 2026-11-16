대전 사회연대경제기업 한자리에…성과 공유·협력 강화

▲ 12일 대전 사회적경제 혁신타운에서 열린 '2026 대전 사회연대경제 한마당'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ대전일자리경제진흥원

대전 지역 사회연대 경제 기업들이 한자리에 모여 한 해 성과를 공유하고 협력 방안을 모색했다.

대전일자리경제진흥원은 지난 12일 대전 사회적경제 혁신타운에서 ‘2026 대전 사회연대 경제한마당’을 개최했다고 16일 밝혔다.

대전시와 진흥원이 공동 주최한 이번 행사에는 사회적기업과 마을기업, 협동조합, 자활기업 관계자 등 100여명이 참석했다.

사회연대경제는 이윤추구보다 일자리 창출과 지역문제 해결 등 사회적 가치를 중시하는 경제활동을 말한다.

행사는 지역사회 연대 경제 기업의 활동 성과를 담은 영상 상영을 시작으로 유공자 표창, 우수사례 발표, 문화공연 등으로 진행됐다.

지역사회연대경제발전에 기여한 17명에게는 대전시장 표창 7명, 대전시의회 의장 표창 5명, 사회연대경제인상 5명 등 표창이 수여됐다.

행사장에서는 지역 기업들이 생산한 제품을 소개하고 판매하는 장터도 운영돼 시민들에게 사회연대경제기업의 제품을 알리는 기회를 제공했다.

최재근 대전일자리경제진흥원장은 “이번 행사는 지역 사회연대 경제 기업들이 성과와 경험을 공유하는 뜻 깊은 자리였다”며 “기업들의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 위해 현장 중심 지원과 협력망 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.