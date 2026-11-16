여주세종문화관광재단, '우리 곁의 얼굴, 10년의 기록' 전시

경기 여주세종문화관광재단이 운영하는 금은모래작은미술관은 여주시민들의 일상과 삶을 흑백사진으로 기록한 전시회 ‘우리 곁의 얼굴, 10년의 기록’을 전시 중이다.

16일 여주세종문화관광재단에 따르면 다음 달 2일까지 진행하는 이번 전시는 여주국제사진전 사회적협동조합이 주관하며, 여주 지역 사진가 30명과 시민 30명이 참여해 시민들의 다양한 삶과 이야기를 사진으로 보여준다.

▲'우리 곁의 얼굴, 10년의 기록' 전시 안내문 ⓒ여주세종문화관광재단

‘여주 시민 흑백 인상 사진, 포트레이트 프로젝트’를 주제로 열리는 전시에는 소방관과 경찰관, 교사, 상인, 학생 등 다양한 직업과 연령대의 시민들이 사진의 주인공으로 등장한다. 특히 최대 가로 1.5m, 세로 2m에 이르는 대형 흑백사진을 통해 시민들의 표정과 삶의 흔적을 생생하게 전달한다.

이번 전시는 향후 10년간 여주시민의 모습을 꾸준히 기록해 나가는 사진 프로젝트의 첫 출발이라는 점에서도 의미가 있다. 지역 사진가들은 매년 시민들의 일상과 모습을 사진으로 담아내며 여주의 변화와 지역 공동체의 이야기를 기록할 예정이다.

이순열 여주세종문화관광재단 이사장은 “이번 전시가 우리 주변 이웃들의 다양한 삶을 들여다보고 서로의 이야기에 관심을 갖는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 예술인과 시민이 함께 참여하고 소통할 수 있는 전시를 마련하겠다”고 말했다.

전시는 다음 달 2일까지 금은모래작은미술관에서 진행되며, 관람료는 무료다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 매주 월요일과 화요일은 휴관한다. 자세한 사항은 금은모래작은미술관으로 문의하면 된다.