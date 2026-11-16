엄승용 보령시장, 국회 찾아 국비 확보·석탄화력특별법 개정 건의

▲엄승용 보령시장(가운데)이 서삼석 농림축산식품해양수산위원회 위원장(좌측)을 만나 국비 지원을 요청하고 있다 ⓒ보령시

엄승용 충남 보령시장이 지역 핵심사업의 국비 확보와 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 지원대책 마련을 위해 국회를 찾았다.

엄 시장은 16일 국회를 방문해 여야 주요 상임위원회와 예산결산특별위원회 소속 의원, 정책보좌진 등을 잇달아 만나 지역 현안 해결을 위한 협조를 요청했다.

먼저 나경원 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 의원 등을 만나 조기폐쇄된 석탄화력발전소 지역에 대한 소급 지원이 가능하도록 ‘석탄화력특별법’ 부칙 개정을 건의했다.

또 고향사랑기부금 세액공제 특례와 발전소 폐쇄 지역 학생을 위한 대학입학 특별전형 신설 등 에너지전환에 따른 지역 피해 보완책 마련을 요청했다.

서삼석 국회 농림축산식품해양수산위원장과의 면담에서는 오천항 정비와 외연도항 접안시설 구축 등 해양수산 기반시설 확충을 건의했다.

이와 함께 K-어린이 융합테마파크 조성을 위한 국비 지원 필요성도 설명했다.

이어 국회 예산결산특별위원회 야당 간사인 유상범 의원을 만나 국도77호선 대체우회도로 건설과 미래차(EV·XEV) 핵심부품 고도화 기반 구축 등 정부 예산안에서 감액되거나 반영이 보류된 사업의 예산 확보를 요청했다.

엄 시장은 “긴축재정 기조 속에서 정부안에 누락된 핵심사업을 국회 심의과정에서 반드시 반영해야 한다”며 “보령이 미래 에너지 전환과 웰니스 선도도시로 도약할 수 있도록 예산안 최종 의결까지 총력을 다하겠다”고 말했다.