아산시 ‘미래 유니콘 클럽’ 첫 코스닥 상장기업 배출

▲16일 ㈜영광와이케이엠씨 코스닥 신규 상장 기념식에서 장관섭(왼쪽) 대표와 오세현 아산시장이 기념촬영을 하고 있다 ⓒ아산시

충남 아산시의 유망기업 육성사업인 ‘미래 유니콘클럽’에서 첫 코스닥 상장기업이 탄생했다.

아산시는 미래유니콘클럽 1기 선정 기업인 영광와이케이엠씨가 16일 코스닥시장에 신규 상장했다고 밝혔다.

영광와이케이엠씨는 반도체·디스플레이 장비 부품의 초정밀 가공과 특수표면처리 전문기업으로, 1기 선정 기업 7곳 가운데 처음으로 코스닥에 입성했다.

특히 기술특례상장이 아닌 경영실적을 바탕으로 한 일반상장으로, 지난해 매출 516억원과 당기순이익 약 27억원을 기록했다.

회사는 이번 상장으로 확보한 공모자금 중 150억원을 아산 소재 제3공장 매입과 신규 가공·표면처리 생산라인 구축에 투자할 계획이다.

이에 따라 지역 내 일자리 창출과 반도체·디스플레이 소재·부품·장비 산업의 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

아산시의 미래유니콘클럽은 지역 유망기업을 발굴해 성장전략 컨설팅과 연구개발, 투자유치 등을 지원하는 사업이다.

기업·대학·연구기관·투자기관이 참여하는 ‘A-Tech 협의체’와 연계해 기업의 성장단계별 지원을 제공하고 있다.

장관섭 영광와이케이엠씨 대표는 “아산시의 적극적인 지원이 코스닥 상장에 이르는 데 큰 힘이 됐다”며 감사의 뜻을 전했다.

오세현 아산시장은 “지역에서 성장한 기업이 기술력과 경쟁력을 인정받고 도약의 발판을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “기업의 성과가 지역 투자와 양질의 일자리 창출로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.