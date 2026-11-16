참좋은지방정부협의회, 정책대회 열고 전국 지방정부 우수 정책 공유

참좋은지방정부협의회가 지난 13일 국회 사랑재에서 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'를 열고 전국 56개 지방정부와 함께 지역현장의 우수 정책 성과를 공유하고 지방자치 발전을 위해 협력 의지를 다졌다.

'참좋은 지방정책으로 국민은 든든하게'라는 슬로건 아래 열린 이번 대회에는 조정식 국회의장, 한성숙 국무총리, 김민석 더불어민주당 대표, 박정현 지방시대위원장, 염태영·황명선 국회의원 등 국회와 정부 주요 인사와 전국 지방정부 시장·군수·구청장, 관계자 등 300여 명이 참석했다.

▲참좋은지방정부협의회장 김철우 보성군수가 조정식 국회의장, 한성숙 국무총리, 김민석 더불어민주당 대표, 박정현 지방시대위원장, 염태영·황명선 국회의원을 비롯해 전국 기초자치단체장과 국회·정부 관계자들과 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'를 개최하고 기념 촬영을 하고 있다.ⓒ보성군

행사장 내 정책 홍보 부스에서는 각 지방정부가 추진한 정책의 추진 과정과 주요 성과를 한눈에 살펴볼 수 있도록 소개됐다.

또한 우수 정책 심사를 통해 경기 광명시의 지역공동체 자산화 정책이 국회의장상을, 전남광주통합특별시 광산구의 '광산형 살던집 프로젝트'가 국무총리상, 강원 원주시 시민주권 반상회 '뜻모아'가 참좋은지방정부협의회 대상을 각각 수상했다.

김철우 협의회장(보성군수)은 개회사에서 "지방정부의 연대와 협력은 대한민국 풀뿌리 민주주의의 근간이며 지방자치의 자산"이라며 "국회와 정부, 여당이 한 목소리로 지방정부 역할 확대에 공감하는 만큼 협의회가 지역과 중앙을 연결하는 가교가 되겠다"고 강조했다.

조정식 국회의장은 "지방의 혁신이 곧 대한민국 혁신이라며 지역에서 검증된 정책들이 국회 입법을 통해 전국에 확산되도록 지원하겠다"고 약속했다. 한성숙 국무총리도 "정부 정책의 현장 안착을 위해 지방정부와의 협력이 중요함을" 역설했다.

김민석 더불어민주당 대표는 지방재정 결손 보완을 최우선 과제로 언급하며 지방정부 정책의 중요성을 강조했다.

한편, 보성군은 지난해 같은 대회에서 김철우 군수가 직접 소개한 주민 참여형 환경 정비 사업 '클린600'으로 대상을 수상한 바 있다. 올해는 김 군수가 협의회장으로서 전국 지방정부 정책 교류를 주도하며 현장 중심의 정책 혁신과 지방자치 발전에 앞장서고 있다.