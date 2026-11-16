"내 업무 AI는 내가 만든다"…JB금융, 임직원 주도 AI 혁신 가속

▲전북은행은 지난 2일부터 4일까지 사흘간 전북 정읍 아우름캠퍼스에서 '2026년 하반기 AI 경진대회'를 개최했다.ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행(회장 김기홍, 이하 전북은행)은 지난 2일부터 4일까지 사흘간 전북 정읍 아우름캠퍼스에서 '2026년 하반기 AI 경진대회'를 개최했다.

전북은행에 따르면 이번 대회는 임직원들이 현업에 필요한 인공지능(AI) 도구를 직접 기획하고 개발해 실무 효율성을 높이기 위해 마련됐으며, 금융권 최초로 연내 두 차례 열린 임직원 AI 경진대회다고 16일 밝혔다.

총상금은 지난 2월 상반기 대회(1억 원) 기록을 넘어선 1억 4000만 원으로 역대 최대 규모다.

예선에는 JB금융지주, 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈, JB자산운용, JB인베스트먼트 등 6개 계열사에서 총 145개 팀, 284명이 참가해 상반기(66개 팀)보다 참가 규모가 두 배 이상 늘었다.

이 중 예선을 통과한 60개 팀(194명)은 정읍 아우름캠퍼스에서 2박 3일간 합숙하며 고객 응대, 영업 지원, 수익성 분석, 위험 관리 등 실제 업무에 적용할 AI 프로그램을 개발해 시연했다.

참가자들은 원하는 기능을 AI에 말이나 글로 설명해 프로그램을 구현하는 '바이브 코딩(Vibe Coding)' 등 다양한 방식을 활용했다.

금융 분야 외부 전문가 9명으로 구성된 심사위원단은 기능과 작동 과정, 업무 적용 시 기대 효과를 종합 평가해 8개 팀에 본상을, 6개 팀에 특별상을 수여했다.

심사위원단은 9개월 전 상반기 대회와 비교해 단순 아이디어 시연을 넘어 실제 업무 흐름에 즉시 투입할 수 있는 실전 수준으로 과제 완성도가 크게 도약했다고 평가했다.

영예의 대상은 전북은행 '원팩트(One PACT)' 팀이 차지했으며, 광주은행과 JB우리캐피탈, JB금융지주 소속 팀들도 본상을 받았다.

본상 수상작들은 대출 서류 점검, 업무 인수인계, 공문·결재 지원, 외국인 고객 전세계약 지원 등 영업 현장과 내부 관리 전반을 개선하는 솔루션들로 구성됐다.

특히 본상 수상 8개 팀(29명) 가운데 2개 팀은 IT·개발 부서가 아닌 비개발 직군 직원들로만 구성돼 주목받았다.

한편 JB금융그룹은 외부 AI 기업과의 파트너십과 임직원 역량 강화를 병행하는 '투 트랙' 전략으로 인공지능 전환(AX)을 추진하고 있다.

최근 AI 전문기업 업스테이지와 전략적 파트너십을 맺고 400억 원을 투자했으며, AI 기업 투자를 위한 최대 300억 원 규모의 신성장 펀드도 결성했다.

김기홍 JB금융그룹 회장은 "교육 프로그램을 내실 있게 제공하는 것이 AX의 첫걸음"이라며 "스스로 변화하고 습득하려는 직원에게 시간과 비용, 환경을 최대한 제공하는 것을 기본 원칙으로 경영진이 그 노력을 최대한 뒷받침하겠다"고 말했다.