이기형 김포시장 “시민 체감할 수 있는 출퇴근 대란 해소 총력”

▲이기형 김포시장이 16일 김포골드라인 증차 차량 에 탑승해 관계자로부터 안전성에 대해 보고받고 있다.ⓒ김포시

이기형 김포시장이 김포골드라인 전동차 증차 현장을 찾아 골드라인 전동차 증차에 촘촘한 안전 점검을 강조하고 나섰다.

이기형 시장은 16일 김포한강차량기지를 찿아 운영 현황을 듣고 시운전 차량에 탑승했다. 탑승 차량은 차량기지를 출발해 김포공항역을 거쳐 사우역에 이르는 구간을 이동하며 운행 환경에서의 차량 상태와 안전성을 꼼꼼히 살폈다.

시는 김포골드라인의 극심한 혼잡을 해소하기 위해 총 5개 편성을 추가 도입하는 증차 사업을 추진 중이다. 이번 증차가 모두 완료되는 내년 3월에는 운행 규모가 기존 29편성에서 34편성으로 확대되면서 출퇴근 혼잡 시간대의 배차간격은 기존 2분 30초에서 2분 10초로 단축된다.

이 시장은 이날 현장에서 운영사 관계자들에게 철저한 사전 검증을 거듭 강조했다.

이 시장은 "시민의 안전과 직결되는 사안인 만큼 영업 운행 개시 전까지 완벽한 안전성 검증과 점검을 실시해야 한다"며, "시민들이 안심하고 쾌적하게 골드라인을 이용할 수 있도록 안전 운행에 만전을 기해달라"고 당부했다.

시는 이번 초도편성 시운전을 시작으로 제반 검증 절차를 차질 없이 마무리하고, 이달 말 본격적인 영업 운행 투입을 시작할 방침이다. 이어 나머지 4개 편성도 내년 3월까지 순차적으로 도입을 완료해, 김포골드라인의 만성적인 혼잡 문제를 개선해 나갈 계획이다.